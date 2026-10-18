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Турция закупит российское топливо в рамках дизельного соглашения Трампа

19:33 18.10.2026 Вс
2 мин
aimg Мария Науменко
Фото: президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)

Турция планирует закупать часть дизельного горючего, которое Россия будет поставлять на мировые рынки в рамках договоренностей с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщил министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар, договоренности о дизельном топливе имеют важное значение для энергетической безопасности страны.

Турция импортирует энергоресурсы из ряда государств, среди которых Россия, Иран и Азербайджан. В то же время Анкара стремится диверсифицировать поставки и расширяет сотрудничество с США и другими партнерами.

"Россия ввела ограничения на экспорт дизельного топлива в последние месяцы, когда у нее начались эти проблемы. Теперь она заключила соглашение по дизельному топливу с Трампом... В рамках проведённых нами переговоров мы будем забирать часть этого дизельного топлива в Турцию", - заявил Байрактар.

Он не уточнил, о каких объемах поставок идет речь и на каких условиях Турция будет получать горючее.

Договоренности уже подверглись критике со стороны президента Украины Владимира Зеленского, европейских должностных лиц и некоторых представителей Республиканской партии США.

Дизельное соглашение США и РФ

Напомним, недавно США временно ослабили санкционные ограничения на российское дизельное топливо. Минфин США выдал лицензию, разрешающую его поставку до 7 апреля 2027 года. Это открывает России возможность вернуться на американский и мировой рынки с миллионами тонн горючего.

В Москве уже заявили о намерении до конца года возобновить экспорт дизеля до 3-3,5 млн тонн в месяц. Российские власти рассчитывают таким образом вернуться к докризисным показателям и даже превысить ранее озвученные объемы. Для Кремля это не только возможность увеличить продажи энергоресурсов, но шанс получить дополнительные доходы.

В то же время решение Вашингтона имеет политический контекст. Президент США Дональд Трамп стремится снизить цены на горючее накануне выборов, а договоренности с Москвой по поводу дизеля могут помочь ему достичь этой цели. Однако такая стратегия одновременно играет на руку Кремлю.

Кроме того, Трамп подписал указ о приостановлении "адских санкций" против России. Речь идет о масштабных пошлинах, ограничениях и санкционных мерах в отношении стран и компаний, покупающих российские энергоносители.

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