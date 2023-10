Туреччина вперше стала на чолі миротворчої місії НАТО в Косові

До цього KFOR керувала Італія - Аджело Мікеле Рістучча на церемонії в Приштні передав повноваження турецькому генералу Озкану Улутасу.

Зазначимо, що місію KFOR створили відповідно до резолюції Радбезу ООН в 1999 році. Наразі вона налічує 4500 військовослужбовців із 27 країн, шість з яких не є членами НАТО.

