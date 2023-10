Турция впервые стала во главе миротворческой миссии НАТО в Косово

До этого KFOR руководила Италия – Ведьло Микеле Ристучча на церемонии в Приштне передал полномочия турецкому генералу Озкану Улутасу.

Отметим, что миссию KFOR создали в соответствии с резолюцией Совбеза ООН в 1999 году. В настоящее время она насчитывает 4500 военнослужащих из 27 стран, шесть из которых не являются членами НАТО.

KFOR Commander, Major General Angelo Michele Ristuccia handed over command of #NATO -led #KFOR mission в #Kosovo к своему Turkish sucesor Major General Özkan Ulutaş during ceremony held at Camp Film City in Pristina. pic.twitter.com/QY1kkGImrp— NATO Kosovo Force - KFOR (@NATO_KFOR) октябрь 10, 2023