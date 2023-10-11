Турция впервые стала во главе миротворческой миссии НАТО в Косово

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу KFOR.

До этого KFOR руководила Италия – Ведьло Микеле Ристучча на церемонии в Приштне передал полномочия турецкому генералу Озкану Улутасу.

Отметим, что миссию KFOR создали в соответствии с резолюцией Совбеза ООН в 1999 году. В настоящее время она насчитывает 4500 военнослужащих из 27 стран, шесть из которых не являются членами НАТО.

KFOR Commander, Major General Angelo Michele Ristuccia handed over command of #NATO -led #KFOR mission в #Kosovo к своему Turkish sucesor Major General Özkan Ulutaş during ceremony held at Camp Film City in Pristina. pic.twitter.com/QY1kkGImrp— NATO Kosovo Force - KFOR (@NATO_KFOR) октябрь 10, 2023

Ситуация в Косово

На севере Косово проживает около 50 тысяч этнических сербов, в результате чего в стране происходят частые конфликты с Сербией. Самая сильная за последнее время эскалация состоялась во время местных выборов, которые проигнорировали сербы, из-за чего к власти пришли энтичные албанцы. Это привело к массовым протестам и стычкам между сербами и полицией Косово.

Тогда НАТО усилила миротворческий контингент в Косово до 4500 человек , а Сербия направила свои войска на их границу.

В конце сентября власти Косово заявили о по меньшей мере 30 вооруженных людях, которые устроили столкновения с полицейскими у монастыря Банска и убили одного правоохранителя. Власти страны объявили спецоперацию по задержанию нападающих, которая была завершена задержанием шести нападающих и убийством троих.

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что его страна не имеет отношения к этим беспорядкам и якобы будет проводить независимое расследование ситуации. Несколько позже Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил, что Североатлантический союз одобрил увеличение количества миротворцев в Косово.

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