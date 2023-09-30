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НАТО відправить більше миротворців в Косово

Косово, Субота 30 вересня 2023 23:49
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НАТО відправить більше миротворців в Косово Фото: Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг оголосив, що Альянс схвалив збільшення кількості миротворців у Косово.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky news.

Генсек зазначив, що Альянс схвалив додаткові миротворчі сили в Косово після заворушень на косовсько-сербському кордоні і закликав сторони до до термінової деескалації.

"Ми продовжуємо закликати Белград і Приштину брати участь у діалозі за сприяння ЄС як єдиному способі вирішити невирішені проблеми та досягти рішень, які поважають права всіх спільнот. Це є ключовим для тривалої безпеки в Косово та стабільності в регіоні", - заявив Столтенберг.

Прем'єр-міністр Косова Альбін Курті привітав рішення НАТО, заявивши, що Сербія хоче дестабілізувати ситуацію в регіоні за допомогою Росії.

"Нам потрібне НАТО, тому що кордон із Сербією дуже довгий, і сербська армія останнім часом посилює свій потенціал, і вони мають багато військової техніки як від Російської Федерації, так і від Китаю", - заявив Курті.

Ситуація в Косово

У північних муніципалітетах країни проживає близько 50 тисяч етнічних сербів. Наприкінці весни там пройшли проміжні вибори мерів. Місцеві серби проігнорували їх, тож перемогу здобули етнічні албанці. Це призвело до масових заворушень та зіткнень між сербами та поліцією Косово.

Після цього президент Сербії наказав армії терміново висуватись у бік сусідньої країни, а НАТО направила до регіону миротворців, проте близько сотні військовослужбовців Альянсу було поранено. Згодом кількість військовослужбовців НАТО в регіоні збільшили до 4500 осіб.

А днями влада Косова заявила про щонайменше 30 озброєних людей, які влаштували сутички з поліцейськими біля монастиря Банська і вбили одного правоохоронця. Влада країни оголосила спецоперацію по затриманню нападників, яка була завершена затриманням шістьох нападників і вбивством трьох.

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НАТО Косово Єнс Столтенберг Сербия
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