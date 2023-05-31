Після зіткнень у Косово НАТО направить туди ще 700 миротворців

НАТО направить в Косово ще 700 військовослужбовців, які поповнять ряди KFOR (міжнародні сили під керівництвом НАТО - ред.) в країні. Загальна кількість миротворців там тепер становитиме 4500 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC .

Таке рішення було прийняте після того, як 29 березня в північній частині Косово сталися сутички між KFOR та протестувальниками. Тоді постраждали 30 миротворців НАТО та 52 протестувальники.

Зазначається, що травми миротворців включали переломи та опіки від саморобних вибухових запальних пристроїв. Також троє військовослужбовців було поранено з вогнепальної зброї.

Додатковий батальйон переведено у резерв і він буде готовий до розгортання протягом семи днів, якщо буде потрібно.

Що передувало?

В північному Косово тривають протести, на яких етнічні серби вимагають не допускати до роботи мерів-албанців, обраних на останніх виборах в муніципалітети.

Мітингувальники будували барикади, а косівська поліція у відповідь застосовувала сльозогінний газ. Президент Сербії Александр Вучич наказав збройним силам висуатись в бік Косова. А міністр оборони Мілош Вучевич заявив, що Пріштна рухається до ескалації конфлікту.

А 29 березня сталася сутичка між мітингувальниками та силами KFOR. Після в НАТО закликали всі сторони в Косово припинити насилля та звернутись до діалогу.

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