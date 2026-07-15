Туреччина вимагає арешту прем'єра Ізраїлю через Інтерпол

Нагадаємо, стосунки Ізраїлю з США останнім часом теж непрості. Ще напередодні міністр війни США Піт Гегсет скасував зустріч із Нетаньягу через плани Вашингтона продати сучасні винищувачі F-35 Туреччині, проти чого виступає Ізраїль.

Раніше Нетаньягу разом із високопосадовцями уперше відвідав ізраїльських військових у південному Лівані, заявивши, що армія поки не залишатиме регіон. А 10 червня він припускав, що Ізраїлю доведеться воювати проти Ірану самостійно, без підтримки США.