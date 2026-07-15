Турция требует ареста премьера Израиля через Интерпол

Напомним, отношения Израиля с США в последнее время тоже непростые. Еще накануне министр войны США Пит Гегсет отменил встречу из Нетаньяху из-за планов Вашингтона продать современные истребители F-35 Турции, против чего выступает Израиль.

Ранее Нетаньяху вместе с чиновниками впервые посетил израильских военных в южном Ливане, заявив, что армия пока не будет покидать регион. А 10 июня он предполагал, что Израилю придется воевать против Ирана самостоятельно, без поддержки США.