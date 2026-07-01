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Нетаньягу з топ-чиновниками вперше прибув до Лівану та звернувся до солдатів

00:26 01.07.2026 Ср
2 хв
Ізраїль чекає на зникнення загрози і лиш тоді готовий піти з регіону
aimg Юлія Маловічко
Нетаньягу з топ-чиновниками вперше прибув до Лівану та звернувся до солдатів Фото: прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу (Getty Images)
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Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу разом із високопосадовцями відвідав ізраїльських військових на півдні окупованого Лівану. Під час візиту він сказав, що ізраїльська армія поки не залишатиме регіон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Це був перший візит Нетаньягу на окуповану ліванську територію з моменту досягнення урядами Ізраїлю та Лівану минулої п'ятниці угоди про безпеку за посередництва США, згідно з якою Єрусалим передасть два райони ліванській армії.

Глава ізраїльського уряду прибув до району, де дислокуються підрозділи ЦАХАЛу в супроводі міністра оборони Ісраеля Каца, начальника Генштабу Еяля Заміра та інших представників військового керівництва.

Під час звернення до солдатів ізраїльський прем'єр наголосив, що війська залишатимуться на зайнятих позиціях доти, доки не буде усунута загроза з боку ліванського шиїтського угруповання "Хезболла", яке підтримує Іран.

"Ми будемо тримати цю лінію доти, доки не стане зрозуміло, що на іншому боці немає загрози", - заявив Нетаньягу.

Як зазначає агентство, візит Нетаньяху стався на тлі спроб Вашингтона домогтися стабілізації ситуації на ізраїльсько-ліванському кордоні.

Як вже зазначалось вище, минулого тижня сторони за посередництва США досягли попередньої домовленості щодо передачі двох районів під контроль ліванської армії.

Водночас Ізраїль не погоджується на повне виведення своїх військ із південного Лівану. Нетаньягу наполягає, що присутність ізраїльської армії необхідна для недопущення відновлення військової інфраструктури "Хезболли".

Історія конфлікту

Reuters нагадує, що новий виток протистояння між Ізраїлем і "Хезболлою" розпочався на початку березня. За даними Єрусалиму, під час бойових дій було ліквідовано тисячі бойовиків угруповання, однак воно й надалі зберігає значний ракетний арсенал.

Попри припинення вогню, досягнуте 19 червня за посередництва США, напруженість на кордоні між Ізраїлем і Ліваном зберігається.

Як повідомлялось, 10 червня Нетаньягу припустив, що Ізраїлю доведеться воювати самому проти Ірану - без підтримки США.

Щодо переговорів власне США та Ірану, згідно з останніми даними, американська делегація повинна була 30 червня зустрітися в Досі з катарськими посередниками. Повідомлялось, що зустрічі з іранськими офіційними особами не відбудеться.

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