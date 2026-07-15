Туреччина вимагає арешту прем'єра Ізраїлю через Інтерпол
Турецький суд ухвалив рішення про видачу міжнародного розшукового повідомлення щодо арешту прем'єра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу через справу про перехоплення гуманітарної флотилії "Сумуд".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Halk TV.
У чому звинувачують Нетаньягу
Кримінальний суд Стамбула видав ордери на арешт Нетаньягу та інших причетних до справи осіб. Серед висунутих звинувачень:
- злочини проти людяності;
- геноцид;
- незаконне позбавлення волі;
- жорстоке поводження;
- умисне заподіяння тілесних ушкоджень;
- пограбування та захоплення транспортного засобу.
Що передувало ордеру
Раніше стамбульська прокуратура вже підготувала обвинувальний акт проти Нетаньягу та 34 високопосадовців Ізраїлю в межах цієї ж справи, вимагаючи для підсудних довічного увʼязнення. Саме на його основі суд порушив кримінальне провадження.
Нагадаємо, стосунки Ізраїлю з США останнім часом теж непрості. Ще напередодні міністр війни США Піт Гегсет скасував зустріч із Нетаньягу через плани Вашингтона продати сучасні винищувачі F-35 Туреччині, проти чого виступає Ізраїль.
Раніше Нетаньягу разом із високопосадовцями уперше відвідав ізраїльських військових у південному Лівані, заявивши, що армія поки не залишатиме регіон. А 10 червня він припускав, що Ізраїлю доведеться воювати проти Ірану самостійно, без підтримки США.