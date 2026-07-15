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Туреччина вимагає арешту прем'єра Ізраїлю через Інтерпол

00:11 15.07.2026 Ср
1 хв
Серед звинувачень фігурує навіть геноцид
aimg Катерина Коваль
Туреччина вимагає арешту прем'єра Ізраїлю через Інтерпол Фото: прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу
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Турецький суд ухвалив рішення про видачу міжнародного розшукового повідомлення щодо арешту прем'єра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу через справу про перехоплення гуманітарної флотилії "Сумуд".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Halk TV.

У чому звинувачують Нетаньягу

Кримінальний суд Стамбула видав ордери на арешт Нетаньягу та інших причетних до справи осіб. Серед висунутих звинувачень:

  • злочини проти людяності;
  • геноцид;
  • незаконне позбавлення волі;
  • жорстоке поводження;
  • умисне заподіяння тілесних ушкоджень;
  • пограбування та захоплення транспортного засобу.

Що передувало ордеру

Раніше стамбульська прокуратура вже підготувала обвинувальний акт проти Нетаньягу та 34 високопосадовців Ізраїлю в межах цієї ж справи, вимагаючи для підсудних довічного увʼязнення. Саме на його основі суд порушив кримінальне провадження.

Нагадаємо, стосунки Ізраїлю з США останнім часом теж непрості. Ще напередодні міністр війни США Піт Гегсет скасував зустріч із Нетаньягу через плани Вашингтона продати сучасні винищувачі F-35 Туреччині, проти чого виступає Ізраїль.

Раніше Нетаньягу разом із високопосадовцями уперше відвідав ізраїльських військових у південному Лівані, заявивши, що армія поки не залишатиме регіон. А 10 червня він припускав, що Ізраїлю доведеться воювати проти Ірану самостійно, без підтримки США.

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