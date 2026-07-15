Турция требует ареста премьера Израиля через Интерпол

Турецкий суд принял решение о выдаче международного розыскного сообщения об аресте премьера Израиля Биньямина Нетаньяху из-за дела о перехвате гуманитарной флотилии "Сумуд".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Halk TV .

Ранее стамбульская прокуратура уже подготовила обвинительный акт против Нетаньяху и 34 чиновников Израиля в рамках этого же дела, требуя для подсудимых пожизненного заключения. Именно на его основе суд возбудил уголовное производство.

Уголовный суд Стамбула выдал ордера на арест Нетаньяху и других причастных к делу лиц. Среди выдвинутых обвинений:

Напомним, отношения Израиля с США в последнее время тоже непростые. Еще накануне министр войны США Пит Гегсет отменил встречу из Нетаньяху из-за планов Вашингтона продать современные истребители F-35 Турции, против чего выступает Израиль.

Ранее Нетаньяху вместе с чиновниками впервые посетил израильских военных в южном Ливане, заявив, что армия пока не будет покидать регион. А 10 июня он предполагал, что Израилю придется воевать против Ирана самостоятельно, без поддержки США.