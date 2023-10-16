Туреччина не ратифікує вступ Швеції до НАТО до рішення США щодо F-16, - Reuters

Двоє джерел видання, знайомих з ситуацією, сказали, що Анкара хоче рухатися в тандемі з Вашингтоном. Очікується, що Державний департамент має звернутися до Конгресу за схваленням продажу Туреччині винищувачів F-16 на суму 20 млрд доларів і десятків модернізаційних комплектів.

"З огляду на відсутність довіри у питанні F-16 і Швеції, Туреччина не поспішає ратифікувати заявку НАТО і шукає знак, що Сполучені Штати роблять кроки в той же час", - сказав чиновник з правлячої партії Ердогана "Партія справедливості та розвитку".

Друге джерело, знайоме з американсько-турецькими переговорами, повідомило, що попередня пропозиція, за якою кожна сторона зробить кроки до ратифікації заявки на вступ до НАТО з одного боку, і купівлі F-16 з іншого, була відкладена.

Водночас турецькі чиновники та іноземні дипломати кажуть, що Ердоган не поспішає, особливо після вибуху в Анкарі в день відкриття парламенту, а також збиття турецького дрона Сполученими Штатами на півночі Сирії.

Зазначимо, що відповідальність за вибух взяла Робітнича партія Курдистану, на що Туреччина відповіла збільшенням ударів в Іраку та Сирії по курдських бойовиках, деяких із них підтримують США.

Вступ Швеції до НАТО

Швеція і Фінляндія подали заявки на вступ до НАТО минулого року після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Членство Фінляндії було підтверджено у квітні, що ознаменувало історичне розширення західного оборонного блоку, але заявку Швеції все ще затримують Туреччина і Угорщина.

Туреччина заявляє, що Швеція повинна зробити більше кроків, щоб придушити войовничу Робітничу партію Курдистану, яку Євросоюз і США також вважають терористичним угрупованням. При цьому у Швеції заявляли, що вже зробили все необхідне для вступу в НАТО.

Раніше Reuters повідомляло, що Туреччина може у жовтні ратифікувати вступ Швеції до НАТО. При цьому турецький президент Реджеп Таїп Ердоган заявляв, що Туреччина ратифікує членство Швеції в Альянсі у випадку, якщо США схвалять продаж винищувачів F-16 Анкарі.

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