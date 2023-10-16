Турция не ратифицирует вступление Швеции в НАТО до решение США по F-16, - Reuters

Два источника издания, знакомых с ситуацией, сказали, что Анкара хочет двигаться в тандеме с Вашингтоном. Ожидается, что Государственный департамент должен обратиться в Конгресс за одобрением продажи Турции истребителей F-16 на сумму 20 млрд долларов и десятков модернизационных комплектов.

"Учитывая отсутствие доверия в вопросе F-16 и Швеции, Турция не спешит ратифицировать заявку НАТО и ищет знак, что Соединенные Штаты предпринимают шаги в то же время", - сказал чиновник из правящей партии Эрдогана "Партия справедливости и развития".

Второй источник, знакомый с американо-турецкими переговорами, сообщил, что предыдущее предложение, по которому каждая сторона сделает шаги по ратификации заявки на вступление в НАТО с одной стороны, и покупке F-16 с другой, было отложено.

В то же время, турецкие чиновники и иностранные дипломаты говорят, что Эрдоган не спешит, особенно после взрыва в Анкаре в день открытия парламента, а также сбития турецкого дрона Соединенными Штатами на севере Сирии.

Отметим, что ответственность за взрыв взяла Рабочая партия Курдистана, на что Турция ответила увеличением ударов в Ираке и Сирии по курдским боевикам, некоторые из них поддерживаются США.

Вступление Швеции в НАТО

Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО в прошлом году после полномасштабного вторжения России в Украину. Членство Финляндии было подтверждено в апреле, что ознаменовало историческое расширение западного оборонного блока, но заявку Швеции все еще задерживают Турция и Венгрия.

Турция заявляет, что Швеция должна сделать больше шагов, чтобы подавить воинственную Рабочую партию Курдистана, которую Евросоюз и США также считают террористической группировкой. При этом в Швеции заявляли, что уже сделали все необходимое для вступления в НАТО.

Ранее Reuters сообщало, что Турция может в октябре ратифицировать вступление Швеции в НАТО. При этом турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что Турция ратифицирует членство Швеции в Альянсе в случае, если США одобрят продажу истребителей F-16 Анкаре.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.