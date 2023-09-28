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Туреччина у жовтні може ратифікувати вступ Швеції до НАТО, - Reuters

Туреччина, Четвер 28 вересня 2023 23:17
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Туреччина у жовтні може ратифікувати вступ Швеції до НАТО, - Reuters Фото: Туреччина може ратифікувати вступ Швеції до НАТО (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Туреччина може ратифікувати вступ Швеції до Північноатлантичного альянсу. Обговорення відбудеться в середині наступного місяця.

Про це розповів новий голова Сенату США з міжнародних відносин Бен Кардін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Кардін повідомив, що обговорював питання про вступ Швеції до НАТО з турецькими офіційними особами на зустрічі послів НАТО.

"Вони стверджують, що це буде зроблено в першій половині наступного місяця... Якщо це дійсно так, то принаймні питання з НАТО вирішено, але є й інші питання, окрім вступу до НАТО, які мають стати частиною наших обговорень у міру просування вперед", - сказав він.

Вступ Швеції до НАТО

Нагадаємо, Швеція подала заявку на вступ до НАТО ще минулого року. З того часу її не ратифікували лише Туреччина та Угорщина.

Ми також писали, що за словами турецького президента Реджепа Таїпа Ердогана, Туреччина ратифікує членство Швеції у Північноатлантичному альянсі у випадку, якщо США схвалять продаж винищувачів F-16 Анкарі.

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