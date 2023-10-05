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Пентагон підтвердив збиття турецького дрону над Сирією та назвав причину

Вашингтон, Четвер 05 жовтня 2023 22:42
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Пентагон підтвердив збиття турецького дрону над Сирією та назвав причину Фото: Пет Райдер, прессекретар Пентагону (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Американські військові збили турецький безпілотник у Сирії, оскільки він завдавав авіаударів поблизу операційної зони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг прессекретаря Пентагону, бригадного генерала ВПС Пета Райдера.

"Це, безумовно, сумний інцидент... Ми вжили відповідних заходів, виходячи з ситуації на місці. Це був озброєний безпілотник, який завдав ударів", - заявив він, підтвердивши збиття турецького безпілотника американцями в Сирії.

Як зазначив прессекретар Пентагону, турецькі безпілотники завдавали авіаударів у межах встановленої операційної зони. Ніхто з американських військовослужбовців не постраждав, і "немає жодних ознак того, що Туреччина навмисно націлилася на сили США".

Генерал розповів, що США встановили зв'язок з Туреччиною "на досить високому рівні", перш ніж збити дрон.

При цьому після збиття дрону глава Пентагону Ллойд Остін провів продуктивну телефонну розмову з міністром оборони Туреччини Яшаром Гюлером, додав Райдер.

"Ми продовжуватимемо фокусуватися на місії з розгрому ІДІЛ у Сирії", - запевнив він.

Що передувало

Нагадаємо, раніше західні ЗМІ повідомляли про те, що американський винищувач F-16 збив турецький дрон над Сирією.

Інцидент стався в той час, як Туреччина проводила серію атак по об'єктах Робочої партії Курдистану, яку турецька влада називає терористичною організацією.

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