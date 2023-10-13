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У Швеції заявили, що зробили все необхідне для вступу в НАТО

П'ятниця 13 жовтня 2023 22:03
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У Швеції заявили, що зробили все необхідне для вступу в НАТО Ілюстративне фото: у Швеції заявили, що зробили все необхідне для вступу в НАТО (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що його країна зробила все можливе для майбутнього вступу в НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Вloomberg.

За його словами, Швеція не має жодних вимог до Туреччини щодо забезпечення ратифікації її заявки на вступ до оборонного альянсу НАТО. Однак в країні очікують, що це станеться "відносно скоро".

Варто зауважити, що минуло майже три місяці відтоді, як президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган погодився підтримати заявку Швеції на вступ до НАТО. Це стало значним проривом у прагненні військового альянсу зміцнити свою оборону після вторгнення Росії в Україну. Проте, парламент в Анкарі так і не зрушив з місця це питання.

"Ми виконали свою частину роботи, і немає нічого додаткового, що Швеція робить або повинна зробити. Ми виконали свої зобов'язання щодо покращення співпраці з Туреччиною з метою запобігання фінансуванню РПК або діяльності, спрямованої на Туреччину", - заявив Крістерссон п'ятницю.

Вступ Швеції до НАТО

Нагадаємо, Швеція подала заявку на вступ до НАТО ще минулого року. З того часу її не ратифікували лише Туреччина та Угорщина.

Ми також писали, що за словами турецького президента Реджепа Таїпа Ердогана, Туреччина ратифікує членство Швеції у Північноатлантичному альянсі у випадку, якщо США схвалять продаж винищувачів F-16 Анкарі.

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