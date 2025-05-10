Туреччина підтримала перемир’я між РФ та Україною: готова його контролювати

Туреччина підтримала пропозицію про встановлення перемир’я між Росією та Україною. Країна готова взяти на себе моніторинг дотримання режиму припинення вогню, якщо угода буде досягнута.

Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu Ajansı .

"Туреччина готова взяти на себе місію, пов'язану з моніторингом дотримання режиму припинення вогню, якщо його буде встановлено", - додав він

Виступаючи на заході, турецький міністр наголосив на прихильності Туреччини територіальній цілісності та суверенітету України, а також заявив, що Туреччина підтримує встановлення беззастережного припинення вогню і зусилля в цьому напрямку.

Згідно з інформацією, отриманою з джерел у МЗС Туреччини, Фідан представляв на зустрічі президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.

Перемир'я має початись в понеділок, 12 травня

Нагадаємо, що сьогодні, 10 травня, до Києва приїхали лідери "коаліції рішучих", щоб обговорити подальші кроки. Після їх зустрічі відбувся телефонний контакт з президентом США Дональдом Трампом.

За результатами переговорів Росії був встановлений жорсткий дедлайн для погодження на припинення бойових дій до понеділка.

Зауважимо, що ЗМІ вже дізналися про деталі документа, який Україна, США та ЄС підготували для російського диктатора Володимира Путіна.

Варто додати, що президент України Володимир Зеленський вже також підтвердив, що режим припинення вогню має стартувати 12 травня, а також зазначив, що Росія понесе відповідальність за відмову від цієї умови.

РБК-Україна писало, що президент розповів, що чекає на Росію в разі відмови від безумовного припинення вогню.

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