Турция поддержала перемирие между РФ и Украиной: готова его контролировать

Турция поддержала предложение об установлении перемирия между Россией и Украиной. Страна готова взять на себя мониторинг соблюдения режима прекращения огня, если соглашение будет достигнуто.

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu Ajansı .

"Турция готова взять на себя миссию, связанную с мониторингом соблюдения режима прекращения огня, если он будет установлен", - добавил он

Выступая на мероприятии, турецкий министр подчеркнул приверженность Турции территориальной целостности и суверенитету Украины, а также заявил, что Турция поддерживает установление безоговорочного прекращения огня и усилия в этом направлении.

Согласно информации, полученной из источников в МИД Турции, Фидан представлял на встрече президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Глава МИД Турции принял участие в онлайн-встрече "коалиции решительных" по Украине.

Перемирие должно начаться в понедельник, 12 мая

Напомним, что сегодня, 10 мая, в Киев приехали лидеры "коалиции решительных", чтобы обсудить дальнейшие шаги. После их встречи состоялся телефонный контакт с президентом США Дональдом Трампом.

По результатам переговоров России был установлен жесткий дедлайн для согласования на прекращение боевых действий до понедельника.

Заметим, что СМИ уже узнали о деталях документа, который Украина, США и ЕС подготовили для российского диктатора Владимира Путина.

Стоит добавить, что президент Украины Владимир Зеленский уже также подтвердил, что режим прекращения огня должен стартовать 12 мая, а также отметил, что Россия понесет ответственность за отказ от этого условия.

РБК-Украина писало, что президент рассказал, что ждет Россию в случае отказа от безусловного прекращения огня.

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