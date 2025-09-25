Туреччина підсилила оборону Литви літаком-розвідником AWACS після порушень РФ, - ЗМІ

Як повідомили виданню турецькі чиновники на умовах анонімності, у понеділок Туреччина відправила до Литви один літак повітряного радарного спостереження та управління, здатний виявляти низьколітні дрони та інші об'єкти, які пропускають наземні радари.

За даними співрозмовників, місія триватиме до четверга.

Тимчасове розгортання розглядається як жест солідарності з іншими країнами НАТО на тлі порушень повітряного простору з боку Росії. Водночас Міністерство оборони Туреччини ситуацію публічно не коментує.

"Цей крок відбувається на тлі того, як члени Організації Північноатлантичного договору намагаються скоординувати реакцію на російські літаки та дрони, що входять до їхнього повітряного простору, при цьому партнери відкрито суперечать один одному", - пише Bloomberg.

Літак-розвідник AWACS

Це літак далекого радіолокаційного виявлення та управління, який використовується для контролю повітряного простору та виявлення повітряних, наземних і надводних цілей, а також для передачі координат іншим силам.

Головною особливістю цих літаків є потужна радіолокаційна станція (РЛС) кругового огляду, антена якої розміщена в обтічнику над фюзеляжем.