Турция усилила оборону Литвы самолетом-разведчиком AWACS после нарушений РФ, - СМИ

Как сообщили изданию турецкие чиновники на условиях анонимности, в понедельник Турция отправила в Литву один самолет воздушного радарного наблюдения и управления, способный обнаруживать низколетящие дроны и другие объекты, которые пропускают наземные радары.

По данным собеседников, миссия продлится до четверга.

Временное развертывание рассматривается как жест солидарности с другими странами НАТО на фоне нарушений воздушного пространства со стороны России. В то же время Министерство обороны Турции ситуацию публично не комментирует.

"Этот шаг происходит на фоне того, как члены Организации Североатлантического договора пытаются скоординировать реакцию на российские самолеты и дроны, входящие в их воздушное пространство, при этом партнеры открыто противоречат друг другу", - пишет Bloomberg.

Самолет-разведчик AWACS

Это самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления, который используется для контроля воздушного пространства и обнаружения воздушных, наземных и надводных целей, а также для передачи координат другим силам.

Главной особенностью этих самолетов является мощная радиолокационная станция (РЛС) кругового обзора, антенна которой размещена в обтекателе над фюзеляжем.