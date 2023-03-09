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Турция обсуждает с РФ проведение зерновой сделки и видит "положительную повестку"

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Анкара, Четверг 09 марта 2023 14:17
Турция обсуждает с РФ проведение зерновой сделки и видит "положительную повестку" Фото: министр национальной обороны Турции Хулуси Акар (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Турция ведет переговоры с ООН, Украиной и РФ по продолжению действия зернового соглашения. Официальная Анкара увидела со стороны Москвы "положительную повестку".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра национальной обороны Турции Хулуси Акара, которого цитирует издание "Анадолу".

"Мы продолжаем контакты с ООН, Украиной и Россией, которые являются сторонами зерновой инициативы. Киев сообщил, что одобряет повторное продление инициативы. Москва также придерживается положительной повестки дня по этому вопросу. Мы, в свою очередь, надеемся и ожидаем продолжения договоренности с учетом вклада всех сторон. Продолжаем работу по этому направлению", - заявил он.

Напомним, что срок действия зернового соглашения истекает 18 марта 2023 года. Украина начала обсуждение с партнерами по продолжению Черноморской зерновой инициативы.

Добавим, Украина и ООН согласились, что продолжение инициативы по экспорту зерна критически важно для мира.

Между тем стало известно, что на следующей неделе ООН и Россия также обсудят продление зернового соглашения.

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