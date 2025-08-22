Туреччина хоче гарантувати морську безпеку України, - Зеленський

Гарантії безпеки для України

Нагадаємо, що в понеділок, 18 серпня, у Вашингтоні відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського з лідерами США, Франції, Німеччини, Британії, Італії, Фінляндії, а також із головою Єврокомісії та генеральним секретарем НАТО.

Основною темою обговорення стали перспективи надання гарантій безпеки для України.

Під час переговорів розглядали створення механізму, який частково відтворював би принципи п’ятої статті Північноатлантичного договору, але без прямого членства України в НАТО.

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що Сполучені Штати долучаться до системи гарантій, однак підкреслив, що основне навантаження мають взяти на себе європейські країни, при цьому він виключив відправку американських військ на територію України.

Зеленський зазначив, що деталі гарантій планується узгодити протягом десяти днів. Прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні запропонувала формат колективних гарантій безпеки для України, який не передбачає членства в НАТО.

Раніше глава МЗС Росії Сергій Лавров повідомляв, що Москва погодилася б на такий механізм лише за участі Китаю, проте Україна відкинула цю ідею, підкресливши, що гарантії можуть надавати лише ті держави, які реально підтримують країну.

Росія також запропонувала виступити одним із гарантів безпеки України, але Білий дім швидко відкинув цю пропозицію.

Зауважимо також, що раніше сьогодні стало відомо, що Румунія може стати ключем до гарантій безпеки України. Країна готова надати свої військові бази союзникам по НАТО.