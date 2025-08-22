Турция хочет гарантировать морскую безопасность Украины, - Зеленский

Гарантии безопасности для Украины

Напомним, что в понедельник, 18 августа, в Вашингтоне состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского с лидерами США, Франции, Германии, Британии, Италии, Финляндии, а также с председателем Еврокомиссии и генеральным секретарем НАТО.

Основной темой обсуждения стали перспективы предоставления гарантий безопасности для Украины.

Во время переговоров рассматривалось создание механизма, который частично воспроизводил бы принципы пятой статьи Североатлантического договора, но без прямого членства Украины в НАТО.

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что Соединенные Штаты присоединятся к системе гарантий, однако подчеркнул, что основную нагрузку должны взять на себя европейские страны, при этом он исключил отправку американских войск на территорию Украины.

Зеленский отметил, что детали гарантий планируется согласовать в течение десяти дней. Премьер-министр Италии Джорджия Мелони предложила формат коллективных гарантий безопасности для Украины, который не предусматривает членства в НАТО.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщал, что Москва согласилась бы на такой механизм только при участии Китая, однако Украина отвергла эту идею, подчеркнув, что гарантии могут предоставлять только те государства, которые реально поддерживают страну.

Россия также предложила выступить одним из гарантов безопасности Украины, но Белый дом быстро отверг это предложение.

Заметим также, что ранее сегодня стало известно, что Румыния может стать ключом к гарантиям безопасности Украины. Страна готова предоставить свои военные базы союзникам по НАТО.