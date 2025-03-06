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Туреччина готова обговорювати можливу відправку миротворців в Україну, - Milliyet

Четвер 06 березня 2025 12:39
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Туреччина готова обговорювати можливу відправку миротворців в Україну, - Milliyet Фото: президент України Володимир Зеленський та президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Туреччина, ймовірно, розглядає варіанти відправки своїх миротворчих військ до України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Milliyet.

"Джерела з Міністерства національної оборони зробили заяву з приводу новини про те, що турецькі війська будуть відправлені в Україну у складі Миротворчих сил", - пише видання.

Турецькі миротворці в Україні

Нагадаємо, нещодавно видання Bloomberg писало про те, що Туреччина могла б відправити своїх військових в Україну. Але їх військові не братимуть участі в жодній миротворчій місії, якщо не буде залучена до всіх консультацій і підготовки щодо її формування.

Також ми писали, турецькі компанії допоможуть відновити Україну. Країна вже передала Туреччині проєкти з відновлення, які заплановано на 2025 рік, а тендери на проєкти будуть оголошені у квітні-травні.

Раніше повідомлялося, що 24 лютого президент США Дональд Трамп заявив, що не проти можливої відправки європейських військ в Україну. Це можливо в рамках "мирної угоди".

Окрім цього всі можливі варіанти підтримки миру в Україн розглядає і Канада, мова у тому числі і про відправку канадських військ у складі іноземного контингенту.

Також нещодавно ЗМІ писали, що в Європі розробляють план відправки солдатів в Україну. Згідно з даними преси, партнери України готові виділити до 30 тисяч військових.

Крім того, вже відомо й те, що європейські війська не виконуватимуть місію "миротворців" в Україні, якщо їх буде направлено в країну в разі припинення вогню.

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