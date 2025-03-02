"Усі варіанти на столі". Трюдо не виключає відправку канадських військ до України

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що його країна розглядає всі можливі варіанти підтримки миру в Україні. У тому числі відправку канадських військ у складі іноземного контингенту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

"Канада розглядає найефективніші способи допомоги, і, як я вже казав кілька днів тому, усі варіанти на столі", - заявив Трюдо щодо відправки військ в Україну.

За словами прем'єр-міністра, Канада "від самого початку була однією з найсильніших у підтримці України". Він зазначив, що його країна вже підготувала "до 40 000 українських військових". Однак він не хотів би поспішати з конкретними заявами щодо забезпечення миру.

"Ми не будемо поспішати з обговореннями щодо забезпечення миру, якого ще немає, але Канада буде присутня та відкрита до всього необхідного", - сказав Трюдо.

Також Трюдо повідомив, що у понеділок зустрінеться з королем Британії Чарльзом ІІІ й обговорить важливі питання.

"Я можу сказати, що для канадців зараз немає нічого важливішого, ніж захист нашого суверенітету та незалежності як нації", - наголосив канадський прем'єр.

Іноземні війська в Україні

Нагадаємо, сьогодні після саміту європейських лідерів у Лондоні британський прем'єр Кір Стармер повідомив про відправку військ в Україну. За його словами, у разі мирної угоди Велика Британія готова відправити військовий контингент, який може бути підкріплений авіацією.

Також нещодавно ЗМІ писали, що в Європі розробляють план відправки солдатів в Україну. Згідно з даними преси, партнери України готові виділити до 30 тисяч військових.