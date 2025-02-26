Турецькі компанії допоможуть відновити Україну, передано проекти, - Türkiye

Україна передала Туреччині проекти щодо відновлення, які заплановані на 2025 рік. Тендери на проекти будуть оголошені у квітні-травні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Türkiye.

Як пише видання, представники посольства Туреччини в Києві та керівництво Державного агентства розвитку та оновлення інфраструктури України провели зустріч, на якій обговорили реалізовані турецькими компаніями проекти та перспективи майбутньої співпраці.

Українська сторона зазначила, що процес відновлення країни триває, а у квітні-травні планується оголошення тендерів на невідкладні проекти, які мають бути реалізовані у 2025 році.

Пріоритетними напрямами відновлення визначено реконструкцію митних пунктів пропуску, будівництво нових автошляхів та створення загальнонаціональної системи платних автомагістралей. Окрім того, українська сторона передала турецьким представникам досьє з іншими важливими ініціативами, серед яких енергетичні проекти, розвиток соціального житла та водопостачання.

Нагадаємо, що нещодавно в Анкарі відбулася зустріч президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана та президента України Володимира Зеленського. Ердоган передав Зеленському, що турецькі компанії готові підтримати Україну в ліквідації руйнувань, спричинених війною, та відновленні.

Відносини між Туреччиною та Україною

Нагадаємо, Туреччина бере активну участь у переговорах щодо обміну полоненими між Україною та Росією.

Раніше ми писали, що 17 лютого відбувся ще один візит Зеленського до Туреччини.

Детальніше про те, як змінювалася роль Туреччини у посередництві між Україною та РФ - в інтерв'ю РБК-Україна розповів посол України в Туреччині Василь Боднар.