Туман, дощі та тепло до +19: що буде сьогодні та коли погода різко зміниться
Сьогодні, 2 квітня, в Україні очікується тепла та волога погода з періодичними дощами. Проте вже незабаром прийде похолодання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко у Telegram та дані Укргідрометцентру.
Погода в Україні
За словами Діденко, в Україні переважатиме волога повітряна маса, яка принесе періодичні дощі. Водночас у деяких регіонах опади можуть бути слабкими або навіть не досягати землі.
"Там, де вони зависнуть у повітрі та не дійдуть до землі - буде дихатися пречудово, бо тепло, по-весняному вогко та свіженько", - зазначила синоптик.
За даними Укргідрометцентру, вночі та вранці у південних, більшості центральних, а також у Сумській та Харківській областях можливі тумани. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.
Температура повітря вночі становитиме 5-10 градусів тепла, у західних областях - 2-7 градусів. Вдень очікується 14-19 градусів тепла.
У Карпатах прогнозують невеликий мокрий сніг із дощем, температура коливатиметься в межах 0-5 градусів тепла.
Погода у Києві
У столиці сьогодні буде хмарно з проясненнями, місцями можливий невеликий дощ. Температура вночі становитиме 7-9 градусів тепла, вдень повітря прогріється до 17-19 градусів.
Що далі
За словами Діденко, на Вербну неділю в Україні збережеться тепла погода. Водночас уже з 7-8 квітня у більшості областей очікується похолодання.
