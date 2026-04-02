Туман, дожди и тепло до +19: что будет сегодня и когда погода резко изменится

Сегодня, 2 апреля, в Украине ожидается теплая и влажная погода с периодическими дождями. Однако уже вскоре придет похолодание.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко в Telegram и данные Укргидрометцентра.

Погода в Украине

По словам Диденко, в Украине будет преобладать влажная воздушная масса, которая принесет периодические дожди. В то же время в некоторых регионах осадки могут быть слабыми или даже не достигать земли.

"Там, где они зависнут в воздухе и не дойдут до земли - будет дышаться прекрасно, потому что тепло, по-весеннему сыро и свеженько", - отметила синоптик.

По данным Укргидрометцентра, ночью и утром в южных, большинстве центральных, а также в Сумской и Харьковской областях возможны туманы. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью составит 5-10 градусов тепла, в западных областях - 2-7 градусов. Днем ожидается 14-19 градусов тепла.

В Карпатах прогнозируют небольшой мокрый снег с дождем, температура будет колебаться в пределах 0-5 градусов тепла.

Погода в Киеве

В столице сегодня будет облачно с прояснениями, местами возможен небольшой дождь. Температура ночью составит 7-9 градусов тепла, днем воздух прогреется до 17-19 градусов.

Что дальше

По словам Диденко, на Вербное воскресенье в Украине сохранится теплая погода. В то же время уже с 7-8 апреля в большинстве областей ожидается похолодание.