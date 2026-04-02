ua en ru
Чт, 02 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Туман, дожди и тепло до +19: что будет сегодня и когда погода резко изменится

07:00 02.04.2026 Чт
2 мин
Синоптик предупреждает о похолодании уже на следующей неделе
aimg Ірина Глухова
Туман, дожди и тепло до +19: что будет сегодня и когда погода резко изменится

Сегодня, 2 апреля, в Украине ожидается теплая и влажная погода с периодическими дождями. Однако уже вскоре придет похолодание.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко в Telegram и данные Укргидрометцентра.

Погода в Украине

По словам Диденко, в Украине будет преобладать влажная воздушная масса, которая принесет периодические дожди. В то же время в некоторых регионах осадки могут быть слабыми или даже не достигать земли.

"Там, где они зависнут в воздухе и не дойдут до земли - будет дышаться прекрасно, потому что тепло, по-весеннему сыро и свеженько", - отметила синоптик.

По данным Укргидрометцентра, ночью и утром в южных, большинстве центральных, а также в Сумской и Харьковской областях возможны туманы. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью составит 5-10 градусов тепла, в западных областях - 2-7 градусов. Днем ожидается 14-19 градусов тепла.

В Карпатах прогнозируют небольшой мокрый снег с дождем, температура будет колебаться в пределах 0-5 градусов тепла.

Туман, дожди и тепло до +19: что будет сегодня и когда погода резко изменится

Погода в Киеве

В столице сегодня будет облачно с прояснениями, местами возможен небольшой дождь. Температура ночью составит 7-9 градусов тепла, днем воздух прогреется до 17-19 градусов.

Что дальше

По словам Диденко, на Вербное воскресенье в Украине сохранится теплая погода. В то же время уже с 7-8 апреля в большинстве областей ожидается похолодание.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Гидрометцентр Погода в Украине Экология Погода в Киеве
