Туапсе більше не відвантажує нафту: Плетенчук розповів про втрати Росії від ударів ЗСУ

За його словами, після серії масованих ударів українських дронів по Туапсинському нафтопереробному заводу (НПЗ) та прилеглому до нього морському терміналу "Роснефти" звідти припинилося відвантаження нафти.

"Минулого місяця Туапсе взагалі нічого не відвантажило з нафти. З огляду на те, що тут відвантажувалося приблизно 20% російської нафти танкерами, то це серйозно. А порт "Туапсе" - найбільший у Російській Федерації", - нагадав Плетенчук.

Речник ВМС зазначив, що це не тільки недоотримана вигода, яка дозволила б Росії фінансувати війну. Йдеться й про технологічні наслідки для всієї галузі.

Видобуток нафти має свої особливості, тому не вийде зупинити видобуток просто тому, що нафту нікуди відвантажити. Може статися ланцюгова реакція, яка вплине на галузь загалом.

"Втрата таких експортних можливостей вплине на загальну картину. Тому що ви не можете просто перекинути цю нафту, наприклад, у порт "Усть-Луга" на Балтиці. Це так не працює. Ця інфраструктура будувалася десятиліттями, і вона була розрахована на стабільну роботу, стабільне постачання нафти. А її немає", - пояснив Плетенчук.