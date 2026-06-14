Туапсе больше не отгружает нефть: Плетенчук рассказал о потерях России от ударов ВСУ

По его словам, после серии массированных ударов украинских дронов по Туапсинскому нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ) и прилегающему к нему морскому терминалу "Роснефти" оттуда прекратилась отгрузка нефти.

"В прошлом месяце Туапсе вообще ничего не отгрузило из нефти. Учитывая, что здесь отгружалось примерно 20% российской нефти танкерами, то это серьезно. А порт "Туапсе" - крупнейший в Российской Федерации", - напомнил Плетенчук.

Представитель ВМС отметил, что это не только недополученная выгода, которая позволила бы России финансировать войну. Речь идет и о технологических последствиях для всей отрасли.

Добыча нефти имеет свои особенности, поэтому не получится остановить добычу просто потому, что нефть некуда отгрузить. Может произойти цепная реакция, которая повлияет на отрасль в целом.

"Потеря таких экспортных возможностей повлияет на общую картину. Потому что вы не можете просто перебросить эту нефть, например, в порт "Усть-Луга" на Балтике. Это так не работает. Эта инфраструктура строилась десятилетиями, и она была рассчитана на стабильную работу, стабильные поставки нефти. А ее нет", - пояснил Плетенчук.