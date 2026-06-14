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Туапсе больше не отгружает нефть: Плетенчук рассказал о потерях России от ударов ВСУ

09:39 14.06.2026 Вс
2 мин
Что сейчас с нефтеперерабатывающим сектором РФ?
aimg Татьяна Степанова
Фото: спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук (facebook.com/Taclbery)

Удары Сил обороны Украины по нефтяному сектору России не только сокращают финансирование Кремлем войны, но и в целом подрывают основы главной доходной отрасли РФ.

Как передает РБК-Украина, об этом рассказал спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телеканала FREEДОМ.

По его словам, после серии массированных ударов украинских дронов по Туапсинскому нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ) и прилегающему к нему морскому терминалу "Роснефти" оттуда прекратилась отгрузка нефти.

"В прошлом месяце Туапсе вообще ничего не отгрузило из нефти. Учитывая, что здесь отгружалось примерно 20% российской нефти танкерами, то это серьезно. А порт "Туапсе" - крупнейший в Российской Федерации", - напомнил Плетенчук.

Представитель ВМС отметил, что это не только недополученная выгода, которая позволила бы России финансировать войну. Речь идет и о технологических последствиях для всей отрасли.

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Добыча нефти имеет свои особенности, поэтому не получится остановить добычу просто потому, что нефть некуда отгрузить. Может произойти цепная реакция, которая повлияет на отрасль в целом.

"Потеря таких экспортных возможностей повлияет на общую картину. Потому что вы не можете просто перебросить эту нефть, например, в порт "Усть-Луга" на Балтике. Это так не работает. Эта инфраструктура строилась десятилетиями, и она была рассчитана на стабильную работу, стабильные поставки нефти. А ее нет", - пояснил Плетенчук.

Удары по НПЗ в Туапсе

Туапсинский НПЗ является единственным нефтеперерабатывающим заводом страны-агрессора на побережье Черного моря. Его мощность составляет около 12 млн тонн нефти в год. Комплекс является важным производственным и логистическим узлом, который обеспечивает связь между добычей, переработкой и экспортом российской нефти.

Напомним, 1 мая Силы обороны Украины нанесли очередной удар по Туапсинскому НПЗ России. На территории предприятия после взрывов вспыхнул масштабный пожар.

Перед этим, 30 апреля, в сети показали новые спутниковые снимки последствий предыдущих ударов по НПЗ. На них четко видны масштабы серьезных повреждений инфраструктуры.

Кроме того, 28 апреля украинские дроны нанесли тройной удар по нефтетерминалу в Туапсе. Тогда масштабный пожар охватил новые резервуары, местных жителей пришлось эвакуировать. В общем уже уничтожено 24 резервуара, а работа предприятия фактически приостановлена.

А в ночь на 27 мая подразделения Сил обороны Украины снова поразили нефтеперерабатывающий завод "Туапсинский". Был зафиксирован пожар и задымление на территории предприятия.

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