У ТЦК заявили про збільшення кількості поранених військових у Дніпрі

13:34 05.05.2026 Вт
2 хв
Військовозобов’язаний відкрив вогонь по групі оповіщення
aimg Ірина Глухова
Фото: у ТЦК заявили про збільшення кількості поранених військових у Дніпрі (Getty Images)

У Дніпрі чоловік влаштував стрілянину та поранив трьох військовослужбовців ТЦК. Інцидент стався під час заходів оповіщення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Дніпропетровського обласного ТЦК та СП.

Як розповіли в обласному ТЦК, 4 травня під час роботи групи оповіщення у місті Дніпрі військовозобов’язаний громадянин здійснив декілька пострілів у військовослужбовців.

У результаті інциденту постраждали троє військовослужбовців. Таким чином кількість поранених зросла порівняно з попередньою інформацією від поліції.

Порушника було затримано на місці події. Також викликано слідчо-оперативну групу правоохоронних органів.

У ТЦК зазначили, що повна інформація про інцидент буде оприлюднена після з’ясування всіх обставин.

"Просимо не поширювати неперевірену інформацію та дочекатись результатів розслідування", - закликали у військкоматі.

Напади на ТЦК в Україні

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що під час роботи групи оповіщення у Дніпрі пролунали постріли, у результаті чого було травмовано двох представників ТЦК.

Раніше у Львівській області троє людей увірвалися до приміщення ТЦК і спробували напасти на військовослужбовців. Частину нападників уже затримали.

За даними Нацполіції, в Україні зафіксовано 620 нападів на представників ТЦК. Причому динаміка інцидентів стає дедалі загрозливішою.

