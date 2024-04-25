ТЦК працюють цілодобово. У Сухопутних військах розповіли, як зв'язатися з військкоматом
Територіальні центри комплектування та соцпідтримки працюють цілодобово. З військкоматом можна попередньо зв'язатися.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сухопутні війська ЗСУ у Facebook.
Варто зазначити, напередодні у мережі з'явилася інформація, що нібито ТЦК приймають по 10-20 осіб у день для уточнення даних.
"З'являється багато інформації про черги біля ТЦК. Це добре, що велика кількість людей вирішила оновити дані чи стати на облік. Але хочемо вам повідомити: територіальні центри комплектування (ТЦК) працюють 24/7", - повідомляють Сухопутні війська.
Зазначається, що прийти до ТЦК можна у будь-який зручний час.
Також можна попередньо зателефонувати до ТЦК. Контакти всіх ТЦК - за посиланням.
Мобілізація в Україні
Нагадаємо, в Україні від початку повномасштабного вторгнення дії загальна мобілізація. Нещодавно в Україні також зменшили призовний вік, а також проводять демобілізацію строковиків, які несуть службу від початку повномасштабної війни.
Також президент України Володимир Зеленський підписав новий закон про мобілізацію. Документ був оприлюднений 17 квітня та почне діяти з 18 травня.
Міноборони також опублікувало перелік всіх змін до закону про мобілізацію.
Детальніше про мобілізацію та про те, що зміниться з травня - читайте у нашому матеріалі.
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