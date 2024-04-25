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ТЦК працюють цілодобово. У Сухопутних військах розповіли, як зв'язатися з військкоматом

Україна, Четвер 25 квітня 2024 11:37
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ТЦК працюють цілодобово. У Сухопутних військах розповіли, як зв'язатися з військкоматом Фото: ТЦК в Україні працюють цілодобово (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Територіальні центри комплектування та соцпідтримки працюють цілодобово. З військкоматом можна попередньо зв'язатися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сухопутні війська ЗСУ у Facebook.

Варто зазначити, напередодні у мережі з'явилася інформація, що нібито ТЦК приймають по 10-20 осіб у день для уточнення даних.

"З'являється багато інформації про черги біля ТЦК. Це добре, що велика кількість людей вирішила оновити дані чи стати на облік. Але хочемо вам повідомити: територіальні центри комплектування (ТЦК) працюють 24/7", - повідомляють Сухопутні війська.

Зазначається, що прийти до ТЦК можна у будь-який зручний час.

Також можна попередньо зателефонувати до ТЦК. Контакти всіх ТЦК - за посиланням.

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, в Україні від початку повномасштабного вторгнення дії загальна мобілізація. Нещодавно в Україні також зменшили призовний вік, а також проводять демобілізацію строковиків, які несуть службу від початку повномасштабної війни.

Також президент України Володимир Зеленський підписав новий закон про мобілізацію. Документ був оприлюднений 17 квітня та почне діяти з 18 травня.

Міноборони також опублікувало перелік всіх змін до закону про мобілізацію.

Детальніше про мобілізацію та про те, що зміниться з травня - читайте у нашому матеріалі.

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