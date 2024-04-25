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ТЦК работают круглосуточно. В Сухопутных войсках рассказали, как связаться с военкоматом

Украина, Четверг 25 апреля 2024 11:37
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ТЦК работают круглосуточно. В Сухопутных войсках рассказали, как связаться с военкоматом Фото: ТЦК в Украине работают круглосуточно (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Территориальные центры комплектования и соцподдержки работают круглосуточно. С военкоматом можно предварительно связаться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сухопутные войска ВСУ в Facebook.

Стоит отметить, что накануне в сети появилась информация, что якобы ТЦК принимают по 10-20 человек в день для уточнения данных.

"Появляется много информации об очередях возле ТЦК. Это хорошо, что большое количество людей решило обновить данные или встать на учет. Но хотим вам сообщить: территориальные центры комплектования (ТЦК) работают 24/7", - сообщают Сухопутные войска.

Отмечается, что прийти в ТЦК можно в любое удобное время.

Также можно предварительно позвонить в ТЦК. Контакты всех ТЦК - по ссылке.

Мобилизация в Украине

Напомним, в Украине с начала полномасштабного вторжения действия всеобщая мобилизация. Недавно в Украине также снизили призывной возраст, а также проводят демобилизацию срочников, которые несут службу с начала полномасштабной войны.

Также президент Украины Владимир Зеленский подписал новый закон о мобилизации. Документ был обнародован 17 апреля и начнет действовать с 18 мая.

Минобороны также опубликовало список всех изменений к закону о мобилизации.

Детальнее о мобилизации и о том, что изменится с мая - читайте в нашем материале.

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