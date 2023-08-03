ТЦК під прицілом. На чому "горять" українські військкоми: найрезонансніші випадки

Корупція в українських військкоматах запустила масові перевірки по всій країні. Новини про хабарі надходять майже щодня, а влада каже, що територіальні центри комплектування (ТЦК) в 11 областях вже на особливому контролі.

Відправною точкою став кейс колишнього одеського військкома Євгена Борисова. Ще у квітні у ЗМІ з'явилася інформація про нібито хабарі на 5 000 євро за "білі квитки" для військовозобов'язаних, а також про купівлю нерухомості в Іспанії на мільйони євро.

У травні на нього завели кримінальну справу і відсторонили від обов'язків, а в червні вийшло журналістське розслідування про куплену віллу майже за 4 млн євро, офіс та елітні автомобілі. Тоді ж президент Володимир Зеленський зажадав звільнення Борисова. А за підсумками засідання Ставки головнокомандувача було оголошено про перевірки ТЦК по всій Україні.

Ними займається правоохоронний блок разом із Нацагентством з питань запобігання корупції (НАЗК). З урахуванням особливої чутливості теми в умовах війни українців просять повідомляти про порушення у військкоматах:

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Наразі проводять понад сотню перевірок способу життя військкомів та членів їхніх сімей. До зведеної бази НАЗК внесено 1 800 начальників територіальних центрів комплектування та їх заступників.

"Аналізується все - досвід служби, репутація, інформація у публічному просторі, звернення громадян, які надійшли на гарячу лінію та іншими каналами", - казав заступник міністра оборони Олександр Павлюк.

Минулого тижня президент Зеленський назвав дії окремих військкомів зрадою. Він також повідомив, що загальна перевірка закінчується, і на особливому контролі - 11 областей.

Справа Борисова

Випадок із колишнім одеським військкомом, мабуть, залишається найбільш кричущим. Згідно з журналістським розслідуванням, вже під час повномасштабного вторгнення Росії Євген Борисов записав на матір віллу в курортній Марбельї (Іспанія), а його дружина стала власницею офісного приміщення. Також у сюжеті було показано елітні автомобілі, у тому числі Mercedes-Benz G-Class за 500 000 євро.

Сам він заперечував, що має дорогу нерухомість. За його словами, він нібито не втручається у справи своєї дружини - успішної бізнес-леді з магазинами у Болгарії.

У липні Борисову оголосили підозру у незаконному збагаченні, а також у порушенні порядку несення військової служби, оскільки він неодноразово виїжджав з України. За даними слідства, будучи військкомом, той збагатився на 188 млн гривень.

Як виявилося, крім іспанської вілли на 4 млн євро, його мати "придбала" Mercedes-Benz EQV майже за 3 млн гривень. Теща зібрала елітний автопарк із двох Land Cruiser та Mercedes-Benz G63 AMG, а дружина купила офіс за 740 000 євро, не маючи на це законних коштів.

Борисова затримали 24 липня у Києві.

Печерський суд узяв його під арешт терміном на два місяці з можливістю виходу під заставу у розмірі 150 млн гривень. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Ще випадки корупції

З кінця липня сайти правоохоронних органів рясніють релізами про викриті схеми ухилення від мобілізації та затримання військкомів. Наприклад, буквально за день після арешту Борисова було затримано співробітників ТЦК у трьох областях.

Фото: перші "облави" на військкомати (npu.gov.ua)

Зокрема, заступник начальника одного з районних військкоматів у Волинській області вимагав за свої послуги 1 000 доларів та був затриманий на отриманні "траншу" на 25 000 гривень. Йому призначили нічний домашній арешт.

У Дніпропетровській області чиновник військкомату отримав 1 000 доларів та 12 000 гривень за те, щоб максимально відтягнути мобілізацію для "замовника". У підсумку опинився під вартою із правом вийти під заставу у 215 тисяч гривень.

У Чернівецькій області двоє співробітників ТЦК за гроші оформлювали фіктивні документи про непридатність до служби. Їх заарештували з можливістю вийти під заставу в 536 тисяч гривень кожному.

Зазначимо, за це представникам військкоматів загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років із позбавленням права обіймати певні посади.

А на Донеччині діяла ціла схема в одному з ТЦК Краматорського району. За даними ДБР, знайомий військкома підшукував клієнтів, які бажають виїхати за кордон. Ухилянти надавали документи, на основі яких оформлялися липові посвідчення та довідки військово-лікарської комісії. Послуга коштувала лише 20 000 на особу.

У Полтаві хірург та психолог військового шпиталю оформляли липові довідки, будучи членами ВЛК. За словами міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, вони бралися за роботу за 4 000 доларів.

Після цього СБУ затримала співробітника Миргородського центру комплектування та соціальної підтримки (Полтавська область), який за 6 тисяч доларів виготовляв документи для безперешкодного виїзду з України.

За даними слідства, він перебував у змові з представниками інших військкоматів та з їхньою допомогою підшукував клієнтів. Спочатку військовозобов'язаним допомагали з фіктивними діагнозами, після чого знімали з військового обліку. Причому, як кажуть у СБУ, до цього фігурант уже сприяв своїм знайомим в ухилянні від мобілізації.

На Закарпатті затримали голову військово-лікарської комісії. Його підозрюють в отриманні грошей за оформлення опіки над літніми особами, що потребують допомоги. Завдяки такому документу військовозобов'язаний міг уникнути військової служби. Підозрюваний перебуває у СІЗО, слідство триває.

Із крайніх випадків - обшуки у начальника Дніпропетровського обласного територіального центру комплектації та соціальної підтримки. У прес-релізах його прізвище не називали, але з відкритих джерел відомо, що ТЦК очолює Анатолій Пікало.

Фото: обшуки у Дніпропетровського військкома (t.me/pgo_gov_ua)

Слідство вважає, що за час повномасштабної війни він оформив на батька кілька автомобілів та дві квартири у Дніпрі. А також зареєстрував на родича підприємство, яке придбало приміщення на 500 квадратних метрів.

Днями було проведено майже 100 обшуків у військкоматах 11 областей у справі про схему видачі довідок про визнання непридатності до військової служби за станом здоров'я.

Причому, щоб отримати липові документи, необов'язково було проходити саму комісію. Отримані довідки використовувалися для виїзду за кордон. Обшуки проводили в Одеській, Закарпатській, Київській, Полтавській, Вінницькій, Черкаській, Чернігівській, Львівській, Житомирській, Івано-Франківській областях та у Києві.

До речі, у столиці, схоже, діють найвищі прайси. Сьогодні було затримано чиновника Київської міської військової адміністрації, який очолює одне з управлінь штабу командування Сухопутних військ ЗСУ.

Його підозрюють у організації схеми виїзду чоловіків з України. Його послуги коштували 10 000 доларів, і за це ухилянтам оформляли фіктивні документи про непридатність. Фігуранта затримали "на гарячому" - на передачі документів для виїзду за кордон трьом чоловікам, від яких він отримав 30 000 доларів.

Не корупцією єдиною

Зазначимо, уважно стежать не лише за хабарами, а й за поведінкою співробітників військкоматів. Оскільки випадки силових затримань та доставки до ТЦК часто резонують в українських ЗМІ.

Наприклад, у Деражні Хмельницької області працівники військкомату увірвалися до будинку та погрожували чоловіку зламати ногу. Один із них представився "майором міліції" і заявляв про нібито право під час воєнного стану вриватися в будинки. А до цього в Ужгороді п'яний офіцер ТЦК побив жінку, за що його звільнили зі Збройних сил України.

Тоді ж заступник міністра оборони Олександр Павлюк заявив, що за всіма випадками проведуть розслідування. І випадки, що ганьблять звання військовослужбовця ЗСУ, не залишаться без жорсткої реакції.

Не менш скандальною стала справа начальника Рівненського обласного військкомату Сергія Луцюка, який разом із начальником одного з районних ТЦК побив підлеглого.

За даними слідства, офіцери дізналися, що водій стрілецької роти планував доповісти про службові порушення. Після чого обласний військком побив його битою, а районний все це зняв на телефон.

"Чиновники також змушували потерпілого ставати навколішки і вимолювати пробачення", - зазначили у Держбюро розслідувань.

Під час обшуків також знайшли 8 пакетиків, ймовірно, з амфетаміном та предмети для прийому наркотиків. Сергія Луцюка взяли під варту без можливості вийти під заставу, йому загрожує до 12 років в'язниці.

А вчора стало відомо, що начальник одного з відділів Ужгородського районного ТЦК у найкращих традиціях минулого примусив солдатів будувати будинок. Під час обшуків у нього вилучили 3 500 доларів, атрибутику Російської Федерації (монети та документи), одяг з емблемами СРСР та Росії, а також георгіївську стрічку.

На сьогодні достеменно невідомо, коли закінчаться масові перевірки у військкоматах, але швидше за все за ними послідують кадрові рішення. У Міністерстві оборони вже заявили, що до кінця року третину керівництва ТЦК замінять на ветеранів російсько-української війни.