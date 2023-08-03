ТЦК под прицелом. На чем "горят" украинские военкомы: самые резонансные случаи

Коррупция в украинских военкоматах запустила массовые проверки по всей стране. Новости о взятках поступают почти ежедневно, а власти говорят, что территориальные центры комплектования (ТЦК) в 11 областях уже на особом контроле.

Отправной точкой стал кейс бывшего одесского военкома Евгения Борисова. Еще в апреле в СМИ появилась информация о якобы взятках на 5 000 евро за "белые билеты" для военнообязанных, а также о покупке недвижимости в Испании на миллионы евро.

В мае на него завели уголовное дело и отстранили от обязанностей, а в июне вышло журналистское расследование о купленной вилле почти за 4 млн евро, офисе и элитных автомобилях. Тогда же президент Владимир Зеленский потребовал уволить Борисова. А по итогам заседания Ставки главнокомандующего было объявлено о проверках ТЦК по всей Украине.

Ими занимается правоохранительный блок вместе с Нацагентством по вопросам предотвращения коррупции (НАПК). С учетом особой чувствительности темы в условиях войны украинцев просят сообщать о нарушениях в военкомата:

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Сейчас проводится более сотни проверок образа жизни военкомов и членов их семей. В сводной базе НАПК внесены 1 800 начальников территориальных центров комплектования и их заместителей.

"Анализируется все - опыт службы, репутация, информация в публичном пространстве, обращение граждан, поступивших на горячую линию и по другим каналам", - говорил замминистра обороны Александр Павлюк.

На прошлой неделе президент Зеленский назвал действия отдельных военкомов предательством. Он также сообщил, что всеобщая проверка заканчивается, и на особом контроле - 11 областей.

Дело Борисова

Случай с бывшим одесским военкомом, пожалуй, остается наиболее вопиющим. Согласно журналистскому расследованию, уже во время полномасштабного вторжения России Евгений Борисов записал на мать виллу в курортной Марбелье (Испания), а его жена стала владелицей офисного помещения. Также в сюжете были показаны элитные автомобили, в том числе Mercedes-Benz G-Class за 500 000 евро.

Сам он отрицал, что владеет дорогой недвижимостью. По его словам, он якобы не вмешивается в дела своей жены - успешной бизнес-леди с магазинами в Болгарии.

В июле Борисову объявили подозрение в незаконном обогащении, а также в нарушении порядка несения военной службы, поскольку он неоднократно выезжал из Украины. По данным следствия, будучи военкомом, тот обогатился на 188 млн гривен.

Как оказалось, помимо испанской виллы на 4 млн евро, его мать "приобрела" Mercedes-Benz EQV почти за 3 млн гривен. Теща собрала элитный автопарк из двух Land Cruiser и Mercedes-Benz G63 AMG, а жена купила офис за 740 000 евро, не имея на это законных средств.

Борисова задержали 24 июля в Киеве.

Печерский суд взял его под арест сроком на два месяца с возможностью выхода под залог в размере 150 млн гривен. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Еще случаи коррупции

С конца июля сайты правоохранительных органов пестрят релизами о разоблаченных схемах уклонения от мобилизации и задержании военкомов. Например, буквально через день после ареста Борисова были задержаны сотрудники ТЦК в трех областях.

Фото: первые "облавы" на военкоматы (npu.gov.ua)

В частности, замначальника одного из районных военкоматов в Волынской области требовал за свои услуги 1 000 долларов и был задержан на получении "транша" на 25 000 гривен. Ему назначили ночной домашний арест.

В Днепропетровской области чиновник военкомата получил 1 000 долларов и 12 000 гривен за то, чтобы максимально оттянуть мобилизацию для "заказчика". В итоге оказался под стражей с правом выйти под залог в 215 000 гривен.

В Черновицкой области два сотрудника ТЦК за деньги оформляли фиктивные документы о непригодности к службе. Их арестовали с возможностью выйти под залог в 536 000 гривен каждому.

Отметим, за это представителям военкоматов грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности.

А в Донецкой области действовала целая схема в одном из ТЦК Краматорского района. По данным ГБР, знакомый военкома подыскивал клиентов, желающих выехать за границу. Уклонисты предоставляли документы, на основе которых оформлялись липовые удостоверения и справки военно-врачебной комиссии. Услуга стоила всего 20 000 на человека.

В Полтаве хирург и психолог военного госпиталя оформляли липовые справки, будучи членами ВВК. По словам министра внутренних дел Игоря Клименко, они брались за работу за 4 000 долларов.

После этого СБУ задержала сотрудника Миргородского центра комплектования и социальной поддержки (Полтавская область), который за 6 000 долларов изготавливал документы для беспрепятственного выезда из Украины.

По данным следствия, он находился в сговоре с представителями других военкоматов и с их помощью подыскивал клиентов. Сначала военнообязанным помогали с фиктивными диагнозами, после чего снимали с воинского учета. Причем, как говорят в СБУ, до этого фигурант уже способствовал своим знакомым в уклонении от мобилизации.

На Закарпатье задержали главу военно-врачебной комиссии. Его подозревают в получении денег за оформление опеки над пожилыми лицами, которые нуждаются в помощи. Благодаря такому документу военнообязанный мог избежать военной службы. Подозреваемый находится в СИЗО, следствие продолжается.

Из крайних случаев - обыски у начальника Днепропетровского областного территориального центра комплектации и социальной поддержки. В пресс-релизах его фамилию не называли, но из открытых источников известно, что ТЦК возглавляет Анатолий Пикало.

Фото: обыски у Днепропетровского военкома (t.me/pgo_gov_ua)

Следствие полагает, что за время полномасштабной войны он оформил на отца несколько автомобилей и две квартиры в Днепре. А также зарегистрировал на родственника предприятие, которое приобрело помещение на 500 квадратных метров.

На днях было проведено почти 100 обысков в военкоматах 11 областей по делу о схемах выдачи справок о признании непригодности к военной службе по состоянию здоровья.

Причем для того, чтобы получить липовые документы, необязательно было проходить саму комиссию. Полученные справки использовались для выезда за границу. Обыски проводили в Одесской, Закарпатской, Киевской, Полтавской, Винницкой, Черкасской, Черниговской, Львовской, Житомирской, Ивано-Франковской областях и в Киеве.

Кстати, в столице, похоже, действуют самые высокие прайсы. Сегодня был задержан чиновник Киевской городской военной администрации, возглавляющий одно из управлений штаба командования Сухопутных войск ВСУ.

Его подозревают в организации схемы выезда мужчин из Украины. Его услуги стоили 10 000 долларов, и за это уклонистам оформляли фиктивные документы о непригодности. Фигуранта задержали "на горячем" - на передаче документов для выезда за рубеж трем мужчинам, от которых он получил 30 000 долларов.

Не коррупцией единой

Отметим, пристально следят не только за взятками, но и за поведением сотрудников военкоматов. Поскольку случаи силовых задержаний и доставки в ТЦК часто резонируют в украинских СМИ.

Например, в Деражне Хмельницкой области работники военкомата ворвались в дом и угрожали мужчине сломать ногу. Один из них представился "майором милиции" и заявлял о якобы праве во время военного положения врываться в дома. А до этого в Ужгороде пьяный офицер ТЦК избил женщину, за что был уволен из Вооруженных сил Украины.

Тогда же замминистра обороны Александр Павлюк заявил, что по всем случаям проведут расследования. И порочащие звание военнослужащего ВСУ случаи не останутся без жесткой реакции.

Не менее скандальным стало дело начальника Ровенского областного военкомата Сергея Луцюка, который вместе с начальником одного из районных ТЦК избил подчиненного.

По данным следствия, офицеры узнали, что водитель стрелковой роты планировал доложить о служебных нарушениях. После чего областной военком избил его битой, а районный все это снял на телефон.

"Чиновники также заставляли потерпевшего становиться на колени и вымаливать извинения", - отметили в Госбюро расследований.

При обысках также нашли 8 пакетиков, предположительно, с амфетамином и предметы для приема наркотиков. Сергея Луцюка взяли под стражу без возможности выйти под залог, ему грозит до 12 лет тюрьмы.

А вчера стало известно, что начальник одного из отделов Ужгородского районного ТЦК в лучших традициях прошлого заставил солдат строить дом. Во время обысков у него изъяли 3 500 долларов, атрибутику Российской Федерации (монеты и документы), одежду с эмблемами СССР и России, а также георгиевскую ленту.

На сегодня точно неизвестно, когда закончатся массовые проверки в военкоматах, но скорее всего за ними последуют кадровые решения. В Министерстве обороны уже заявили, что до конца года треть начальства ТЦК заменят ветеранами российско-украинской войны.