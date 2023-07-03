Міноборони обіцяє покарати воєнкомів за негідну поведінку

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра оборони України Олександра Павлюка Telegram.

"У засобах масової інформації та соціальних мережах поширена інформація про окремі випадки негідної поведінки військовослужбовців зі складу ТЦК та СП по відношенню до громадян України", - повідомив він.

Павлюк не згадує конкретних випадків, але обіцяє, що "у межах перевірки роботи ТЦК та СП в усіх регіонах України готові реагувати на кожний подібний інцидент".

Він заявив, що усі випадки, які ганьблять високе звання військовослужбовця ЗСУ, офіцера, не будуть залишені без жорсткої реакції.

"По кожній подібній ситуації буде проведено службові розслідування, а винні - притягнені до суворої відповідальності згідно з чинним законодавством", - додав він.

Інцидент у Хмельницькій області

Нагадаємо у місті Деражня в Хмельницькій області стався конфлікт між працівниками Територіального центру комплектування та соціальної підтримки та місцевим мешканцем.

Співробітники ТЦК увірвалися до приватного будинку та погрожували чоловікові, який міг ухилятися від мобілізації, зламати ногу. Один із співробітників ТЦК представився "майором міліції" і заявив, що під час дії воєнного стану він може заходити в будинки.

Відео інциденту опублікував блогер та політолог Андрій Смолій.