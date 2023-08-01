Майже 100 обшуків у військкоматах. В Україні "прикрили" масштабну схему ухилення від призову

Правоохоронці викрили масштабну схему з ухилення від призову на військову службу. Було проведено майже 100 обшуків у військкоматах 11 областей України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора .

Деталі справи

Службові особи районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки в областях, діючи спільно з членами військово-лікарської комісії, при посередництві третіх осіб, налагодили схему видачі довідок про визнання чоловіків непридатними до військової служби за станом здоров’я.

Надалі військовозобов’язаних знімали з військового обліку. Така послуга в середньому коштувала 6000 доларів.

"Зазначається, що під час перевірки частини військовозобов’язаних установлено, що вони навіть не прибували для проходження ВЛК. Про це, в тому числі свідчить відсутність будь-яких відомостей про них в електронній системі охорони здоров’я", - пише прокуратура.

Отримані довідки про непридатність до військової служби вони використовували для виїзду за кордон.

Де проходили обшуки

Наразі в межах розслідування проведено майже 100 санкціонованих обшуків на території Одеської, Закарпатської, Київської, Полтавської, Вінницької, Черкаської, Чернігівської, Львівської, Житомирської, Івано-Франківської областей та міста Києва.

Фото: Обшуки (facebook.com/pgo.gov.ua)

Слідство триває, вирішується питання щодо повідомлення про підозру причетним до вчинення злочинів особам.

Інформація від СБУ

Зазначається, що під час комплексних заходів співробітники СБУ задокументували 14 осіб, які намагалися скористатися "послугою" - придбали повний пакет фальшивих "документів" і збиралися втекти за межі України.

До організації незаконної діяльності причетне керівництво Білгород-Дністровського військкомату та місцевої військово-лікарської комісії, які діяли у складі злочинної групи.

Що може загрожувати особам, які причетні до цієї схеми

Наразі тривають слідчі дії у межах кримінального провадження за декількома статями ККУ:

виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, що існують у паперовій формі, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів;

легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом;

підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів;

незаконне переправлення осіб через державний кордон України;

зловживання впливом;

шахрайство;

незаконне заволодіння транспортним засобом.

Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Корупція у військкоматах і військовій сфері

Після викриття одеського воєнкома Євгена Борисова на незаконному збагаченні, в Україні розпочались масштабні перевірки ТЦК та СП. Президент Володимир Зеленський зазначив, що перші результати перевірки є невтішними.

У ДБР повідомили, що з початку перевірок було оголошено про 21 підозру через зловживання в центрах комплектування.

Зокрема, нещодавно воєнкома з Донецької області викрили на видачі фіктивних документів для втечі за кордон.