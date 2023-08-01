Підозрюють у незаконному збагаченні. У дніпропетровського воєнкома провели обшуки
У начальника Дніпропетровського обласного територіального центру комплектації та соціальної підтримки провели обшуки. Відкрито справу за фактом незаконного збагачення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора в Telegram.
За даними правоохоронців, дніпропетровський воєнком під час повномасштабної війни з Росією оформив на батька кілька автомобілів та дві квартири у Дніпрі. Він також зареєстрував на члена сім'ї підприємство, яке придбало приміщення загальною площею 500 квадратних метрів.
Фото: біля Дніпропетровського військкома провели обшуки (t.me/pgo_gov_ua)
В Офісі генпрокурора зазначають, що вартість майна значно перевищує його законний дохід.
Правоохоронці вже провели обшуки за місцем роботи, 6 адресами проживання військкома та його близьких, а також автомобілями.
Наразі вирішується питання про повідомлення начальнику ТЦК про підозру та обрання запобіжного заходу.
Скандали з військкомами
Нагадаємо, в Україні проводять масову перевірку військкоматів після того, як у начальника Одеського обласного ТЦК Євгена Борисова виявили дороге майно в Іспанії, а також люксові автомобілі.
Він намагався втекти від правоохоронців, але його вдалося затримати. Борисову вже обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Водночас начальника Рівненського обласного ТЦК Сергія Луцюка затримали, оскільки він причетний до побиття підлеглого.
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