У Полтаві викрили хірурга та психолога на продажі липових довідок для ухилянтів від призову
У Полтаві викрили хірурга та психолога військового госпіталю на продажі липових довідок для ухилянтів від мобілізації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка.
Він зазначив, що хірург та психолог були членами військово-лікарсьої комісії, тому могли досить легко вирішувати питання з наданням довідок.
Клименко зазначив, що вартість однієї довідки складала 4 тисячі доларів.
Проте правоохоронцям вдалося ліквідувати схему.
"На жаль, це не єдиний випадок неправомірних дій членів ВЛК в державі. Відповідно реагуємо на кожний виявлений факт. Ви про них обов’язково почуєте", - додав міністр.
Перевірки військкоматів
Після викриття одеського воєнкома Євгена Борисова на незаконному збагаченні, в Україні розпочались масштабні перевірки ТЦК та СП. Президент Володимир Зеленський зазначив, що перші результати перевірки є невтішними.
У ДБР повідомили, що з початку перевірок було оголошено про 21 підозру через зловживання в центрах комплектування.
Зокрема, нещодавно воєнкома з Донецької області викрили на видачі фіктивних документів для втечі за кордон.
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