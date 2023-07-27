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У Полтаві викрили хірурга та психолога на продажі липових довідок для ухилянтів від призову

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Полтава, Четвер 27 липня 2023 18:16
У Полтаві викрили хірурга та психолога на продажі липових довідок для ухилянтів від призову Ілюстративне фото: у Полтаві викрили хірурга та психолога на продажі липових довідок для ухилянтів від призову (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Полтаві викрили хірурга та психолога військового госпіталю на продажі липових довідок для ухилянтів від мобілізації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка.

Він зазначив, що хірург та психолог були членами військово-лікарсьої комісії, тому могли досить легко вирішувати питання з наданням довідок.

Клименко зазначив, що вартість однієї довідки складала 4 тисячі доларів.

У Полтаві викрили хірурга та психолога на продажі липових довідок для ухилянтів від призову

Проте правоохоронцям вдалося ліквідувати схему.

"На жаль, це не єдиний випадок неправомірних дій членів ВЛК в державі. Відповідно реагуємо на кожний виявлений факт. Ви про них обов’язково почуєте", - додав міністр.

Перевірки військкоматів

Після викриття одеського воєнкома Євгена Борисова на незаконному збагаченні, в Україні розпочались масштабні перевірки ТЦК та СП. Президент Володимир Зеленський зазначив, що перші результати перевірки є невтішними.

У ДБР повідомили, що з початку перевірок було оголошено про 21 підозру через зловживання в центрах комплектування.

Зокрема, нещодавно воєнкома з Донецької області викрили на видачі фіктивних документів для втечі за кордон.

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ВЛК ТЦК Полтава
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