ua ru
Пт, 23 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Доручив звільнити одеського "воєнкома" й не тільки: Зеленський провів засідання Ставки

Новость на русском →
П'ятниця 23 червня 2023 18:40
Доручив звільнити одеського "воєнкома" й не тільки: Зеленський провів засідання Ставки Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки головнокомандувача. Дав термінове доручення звільнити з посади одеського "воєнкома", якого підозрюють в продажі "білих квитків"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал президента.

Під час засідання було порушено питання:

  • оборонно-наступальних операцій;
  • постачання зброї;
  • контрактів із партнерами;
  • темпи зростання виробництва в українському ОПК.

"Дав термінове доручення Головкому Залужному (Валерій Залужний, головнокомандувач ЗСУ, - ред.) негайно звільнити з посади, так би мовити, одеського "воєнкома" - начальника місцевого центру комплектування, про якого говорить вся наша країна", - написав президент.

Також президент наказав створити комісію під керівництвом першого заступника міністра оборони України генерала Олександра Павлюка разом із правоохоронним блоком та разом із НАЗК для перевірки усіх військкоматів в країні.

Скандал з начальником одеського ТЦК

На початку травня правоохоронні органи відкрили кримінальну справу проти начальника Одеського обласного територіального центру комплектування. Останній підозрюється в продажі "білих квитків". Після цього його було відсторонено від виконання службових повноважень.

Журналісти, зі свого боку, з'ясували, що:

  • дружина "воєнкома" під час війни придбала собі елітний автомобіль;
  • родина підозрюваного купила в Іспанії нерухомість та автівки на мільйони доларів.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив про ініціювання перевірки військкоматів по всій Україні, а Сухопутні війська відзначили, що сприятимуть проведенню необхідних заходів під час розслідування незаконного збагачення "воєнкома".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Війна в Україні
NEWS
У ГУР спрогнозували перебіг війни у найближчі 2-3 місяці
У ГУР спрогнозували перебіг війни у найближчі 2-3 місяці
DAILY
Вадим Скібіцький, ГУР: Готуємося до можливих ударів по енергетиці восени
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Вадим Скібіцький, ГУР: Готуємося до можливих ударів по енергетиці восени