ТЦ закриті, вуличні заходи скасовані: у російському Бєлгороді знову поскаржились на атаку

Повідомляють, що у центрі міста чути стрілянину - мобільні бригади намагаються збити дрони з автоматів.

За даними Telegram-каналу, з ранку четверга в небі над Бєлгородом було збито не менше 30 безпілотників. Удари ведуться дронами типу "Дартс" та FPV-дронами.

Раніше губернатор області Гладков закликав жителів проводити максимально мало часу на вулиці.

Через загрозу атак державні установи переведені на дистанційний режим роботи, торгові центри закриті, вуличні заходи скасовані до неділі.