Главная » Новости » В мире

В ТЦ в центре Таллина произошел взрыв, есть раненая

Эстония, Воскресенье 21 декабря 2025 16:56
UA EN RU
В ТЦ в центре Таллина произошел взрыв, есть раненая Фото: полиция Эстонии начала расследование взрыва в ТЦ Таллина (facebook.com.politseijapiirivalveamet)
Автор: Сергей Козачук

В столице Эстонии произошел инцидент в крупном торговом центре, после чего посетителей эвакуировали. Один человек получил ранения, на месте работают спасатели, саперы и полиция.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.

В субботу в 18:47 спасатели Таллина получили сообщение о взрыве мусорного бака в торговом центре "Юлемисте". По официальной информации, пострадал человек, который находился рядом, его доставили в больницу.

По словам очевидцев, раздался громкий взрыв, после чего персонал и посетителей срочно эвакуировали. Инцидент произошел на первом этаже возле магазина Rimi, пострадавшая - уборщица торгового центра.

Пресс-секретарь службы безопасности сообщила, что правоохранители сразу начали следственные действия.

"Расследование уже продолжается. Мы просим граждан придерживаться инструкций безопасности и держаться подальше от места происшествия", - заявила представитель эстонской полиции Марта Туул.

Парковку возле ТЦ временно перекрыли, а эвакуированных людей разместили в теплом городском автобусе.

Заявление администрации

В руководстве ТЦ отметили, что инцидент стал неожиданностью.

"Безопасность посетителей и работников является нашим главным приоритетом. Мы сотрудничаем со следственными органами и желаем пострадавшей скорейшего выздоровления", - заявила представитель администрации Тия Номм.

Она также добавила, что после проверки полиция не обнаружила угроз, поэтому торговый центр возобновил работу, а охрана была усилена.

"Юлемисте" - один из крупнейших торговых центров Таллинна, который ежедневно посещают тысячи людей. Поэтому любые чрезвычайные происшествия в таких местах вызывают повышенное внимание со стороны правоохранителей и общества.

Сейчас следователи выясняют причины взрыва, а детали инцидента должны обнародовать после завершения расследования.

Напомним, в начале 2025 года в ряде украинских городов злоумышленники минировали здания территориальных центров комплектования. Там они закладывали самодельные взрывные устройства.

В частности, в Киеве полиция получила информацию о якобы "минировании" ряда зданий. Среди них - школы и торговые центры.

Также, 2 февраля взрыв прогремел в ТЦК в Павлограде. В результате инцидента пострадал один человек.

При этом 1 февраля в Ровенском областном ТЦК также был взрыв. Один человек погиб, еще шестеро - получили ранения.

Как отметил начальник Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко, такие взрывы курировали российские спецслужбы.

