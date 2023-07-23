У ТЦ Москви прорвало трубу з гарячою водою: 4 людини загинули, десятки поранено

Повідомляють, що всі загиблі в московському торговому центрі були співробітниками гіпермаркету "Глобус Гурме", саме в ньому прорвало трубу з гарячою водою.

За даними Telegram-каналів, постраждали від 50 до 70 людей. Щонайменше дев'ять осіб госпіталізували. Крім того, близько 18 людей заблоковано в будівлі торгового центру. Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу за статтею "Надання послуг, які не відповідають вимогам безпеки, що спричинили необережність смерть двох або більше осіб".

Надзвичайні події у Москві

Нагадаємо, в останні кілька місяців у Росії все частіше фіксують вибухи та пожежі. Серед їх головних причин – недбалість, порушення правил техніки безпеки та ін.

Так, у московському автосервісі 10 липня здетонував газовий балон . Після цього там почалася сильна пожежа.

Крім того, 4 липня дрон-камікадзе нібито атакував військову частину під Москвою. При цьому 4 липня у Москві пролунали кілька потужних вибухів. Там нібито могли працювати системи протиповітряної оборони.

3 липня під Москвою була сильна пожежа на промисловому підприємстві. Площа вогню складала близько 400 квадратних метрів.