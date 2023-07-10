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У Москві пролунав вибух і почалася сильна пожежа (відео)

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Москва, Понеділок 10 липня 2023 19:09
У Москві пролунав вибух і почалася сильна пожежа (відео) Ілюстративне фото: у Москві прогримів вибух і почалася сильна пожежа (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Москві сьогодні, 10 липня, в автосервісі здетонував газовий балон. Після цього там почалася сильна пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Mash.

У мережі наголошують, що інцидент стався на півдні російської столиці. Зараз там можна побачити густий дим.

За непідтвердженими даними, площа пожежі - 120 квадратних метрів, а внаслідок інциденту ніхто не постраждав. При цьому всередині будівлі автосервісу можуть бути ще кілька газових балонів.

Пожежі та вибухи в Росії

Нагадаємо, останні кілька місяців у Росії все частіше фіксують вибухи та пожежі. Наприклад, 4 липня дрон-камікадзе нібито атакував військову частину під Москвою.

При цьому 4 липня у Москві пролунали кілька потужних вибухів. Там нібито могли працювати системи протиповітряної оборони.

3 липня під Москвою була сильна пожежа в промисловому підприємстві. Площа вогню складала близько 400 квадратних метрів.

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