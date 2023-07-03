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Під Москвою розпочалася сильна пожежа: горить промислове підприємство (відео)

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Москва, Понеділок 03 липня 2023 23:46
Під Москвою розпочалася сильна пожежа: горить промислове підприємство (відео) Фото: під Москвою почалася сильна пожежа (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У місті Хімки Московської області РФ почалася пожежа у нежитловій будівлі сьогодні ввечері, 3 липня. Вогонь та дим видно на кілька десятків кілометрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Astra.

Повідомляється, що пожежа розпочалася у будівлі, в якій знаходяться різні підприємства, у тому числі цех колишньої меблевої фабрики "Політермінал", склад заводу пальових конструкцій та виробниче підприємство "Сумки Віта".

Спочатку площа пожежі складала 400 квадратних метрів. В екстрених службах уточнили, що горять лакофарбові матеріали. Через деякий час площа пожежі у Хімках зросла до 1 тисячі квадратних метрів.

Пожежі в Росії

На території низки регіонів Росії останнім часом фіксують виникнення величезної кількості пожеж.

Так, нещодавно в російській столиці горів ремонтно-механічний завод, а того ж дня ввечері в центрі Москви спалахнула пожежа на будівництві. Декількома днями пізніше в Москві сталася потужна пожежа на сміттєвому заводі.

Також у російському Нижньому Новгороді 29 червня спалахнула масштабна пожежа на території заводу "Бальзам".

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