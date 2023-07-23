RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В ТЦ Москвы прорвало трубу с горячей водой: 4 человека погибли, десятки ранены

Фото: в ТЦ Москвы прорвало трубу с горячей водой (росСМИ)
Автор: Константин Широкун

В торговом центре "Времена года" на западе Москвы прорвало трубу с горячей водой сегодня, 22 июля. В результате происшествия погибли четыре человека, несколько десятков – получили ожоги разной степени.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Медузу".

Сообщается, что все погибшие в московском торговом центре были сотрудниками гипермаркета "Глобус Гурмэ", именно в нем прорвало трубу с горячей водой.

По данным Telegram-каналов, пострадали от 50 до 70 человек. Как минимум девять человек госпитализировали. Кроме того, около 18 человек оказались заблокированы в здании торгового центра. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц".

Чрезвычайные происшествия в Москве

Напомним, в последние несколько месяцев в России все чаще фиксируют взрывы и пожары. Среди их главных причин – халатность, нарушения правил техники безопасности и пр.

Так, в московском автосервисе 10 июля сдетонировал газовый баллон. После этого там начался сильный пожар.

Кроме того, 4 июля дрон-камикадзе якобы атаковал воинскую часть под Москвой. При этом 4 июля в Москве раздались несколько мощных взрывов. Там якобы могли работать системы противовоздушной обороны.

3 июля под Москвой был сильный пожар на промышленном предприятии. Площадь огня составляла около 400 квадратных метров.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МоскваРоссийская Федерация