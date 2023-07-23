В ТЦ Москвы прорвало трубу с горячей водой: 4 человека погибли, десятки ранены

Сообщается, что все погибшие в московском торговом центре были сотрудниками гипермаркета "Глобус Гурмэ", именно в нем прорвало трубу с горячей водой.

По данным Telegram-каналов, пострадали от 50 до 70 человек. Как минимум девять человек госпитализировали. Кроме того, около 18 человек оказались заблокированы в здании торгового центра. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц".

Чрезвычайные происшествия в Москве

Напомним, в последние несколько месяцев в России все чаще фиксируют взрывы и пожары. Среди их главных причин – халатность, нарушения правил техники безопасности и пр.

Так, в московском автосервисе 10 июля сдетонировал газовый баллон. После этого там начался сильный пожар.

Кроме того, 4 июля дрон-камикадзе якобы атаковал воинскую часть под Москвой. При этом 4 июля в Москве раздались несколько мощных взрывов. Там якобы могли работать системы противовоздушной обороны.

3 июля под Москвой был сильный пожар на промышленном предприятии. Площадь огня составляла около 400 квадратных метров.