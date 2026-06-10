"Цю цифру можна сміливо множити на три": омбудсмен назвав кількість скарг на ТЦК
За п'ять місяців 2026 року омбудсман отримав понад три тисячі скарг на дії ТЦК.
Як повідомляє РБК-Україна, про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.
Три тисячі скарг - і це лише офіційна частина
З січня по травень 2026 року до Офісу омбудсмана надійшло понад три тисячі скарг на дії військовослужбовців територіальних центрів комплектування.
Лубінець пояснює: до цього числа входять виключно прямі звернення громадян. Порушення, виявлені самим офісом - із ЗМІ, соцмереж і свідчень людей, які юридично не можуть звернутися особисто - до статистики не потрапляють.
"Тобто цю цифру можна сміливо помножувати на три, як мінімум", - заявив омбудсман.
Порівняння з 2025 роком
За весь 2025 рік офіс отримав 6127 скарг. За неповних п'ять місяців 2026-го - вже понад три тисячі. Тобто темп звернень майже вдвічі зріс.
Скарги стосуються переважно трьох типів порушень:
- застосування фізичної сили;
- використання балаклав;
- зняття знаків розрізнення під час мобілізаційних заходів.
Лубінець визнає, що у 2023-2024 роках він свідомо не надавав розголосу цим порушенням - подавав офіційні документи, проводив закриті наради з Міноборони і командуванням.
"І я вважаю, що я зробив помилку. Тому що я робив свідомо, на мій погляд, ефективно юридичну свою роботу. Я брав документи, їх напрацьовував, я їх відправляв, вимагав в юридичному плані реакції. Ми організовували купу закритих нарад з представниками Міноборони, командуванням Сухопутних військ, правоохоронного сектору. І виявилось, що єдина система, яка може впливати - це публічність", - пояснив він.
За його словами, після серії публічних заяв при Міноборони створили робочу групу для розв'язання накопичених проблем.
Як повідомляло РБК-Україна, оскаржувати в суді рішення ТЦК і висновки ВЛК має сенс не в кожному випадку: сама по собі повістка судового оскарження не підлягає, натомість реальний результат дає позов щодо порядку проходження медкомісії.
Тим часом юристи попереджають: судитися з ТЦК через штрафи за неоновлення даних найчастіше недоцільно - навіть після виграшу справи людина отримує нову повістку і нову підставу потрапити до списку порушників.