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"Цю цифру можна сміливо множити на три": омбудсмен назвав кількість скарг на ТЦК

10:45 10.06.2026 Ср
2 хв
Омбудсман визнав помилку і пояснив, чому заговорив про ТЦК публічно
aimg Олена Чупровська
"Цю цифру можна сміливо множити на три": омбудсмен назвав кількість скарг на ТЦК Фото: Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець (Getty Images)
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За п'ять місяців 2026 року омбудсман отримав понад три тисячі скарг на дії ТЦК.

Як повідомляє РБК-Україна, про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

Три тисячі скарг - і це лише офіційна частина

З січня по травень 2026 року до Офісу омбудсмана надійшло понад три тисячі скарг на дії військовослужбовців територіальних центрів комплектування.

Лубінець пояснює: до цього числа входять виключно прямі звернення громадян. Порушення, виявлені самим офісом - із ЗМІ, соцмереж і свідчень людей, які юридично не можуть звернутися особисто - до статистики не потрапляють.

"Тобто цю цифру можна сміливо помножувати на три, як мінімум", - заявив омбудсман.

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Порівняння з 2025 роком

За весь 2025 рік офіс отримав 6127 скарг. За неповних п'ять місяців 2026-го - вже понад три тисячі. Тобто темп звернень майже вдвічі зріс.

Скарги стосуються переважно трьох типів порушень:

  • застосування фізичної сили;
  • використання балаклав;
  • зняття знаків розрізнення під час мобілізаційних заходів.

Лубінець визнає, що у 2023-2024 роках він свідомо не надавав розголосу цим порушенням - подавав офіційні документи, проводив закриті наради з Міноборони і командуванням.

"І я вважаю, що я зробив помилку. Тому що я робив свідомо, на мій погляд, ефективно юридичну свою роботу. Я брав документи, їх напрацьовував, я їх відправляв, вимагав в юридичному плані реакції. Ми організовували купу закритих нарад з представниками Міноборони, командуванням Сухопутних військ, правоохоронного сектору. І виявилось, що єдина система, яка може впливати - це публічність", - пояснив він.

За його словами, після серії публічних заяв при Міноборони створили робочу групу для розв'язання накопичених проблем.

Як повідомляло РБК-Україна, оскаржувати в суді рішення ТЦК і висновки ВЛК має сенс не в кожному випадку: сама по собі повістка судового оскарження не підлягає, натомість реальний результат дає позов щодо порядку проходження медкомісії.

Тим часом юристи попереджають: судитися з ТЦК через штрафи за неоновлення даних найчастіше недоцільно - навіть після виграшу справи людина отримує нову повістку і нову підставу потрапити до списку порушників.

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