"Эту цифру можно смело умножать на три": омбудсмен назвал количество жалоб на ТЦК
За пять месяцев 2026 года омбудсмен получил более трех тысяч жалоб на действия ТЦК.
Как сообщает РБК-Украина, об этом в интервью Радио Свобода заявил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.
Три тысячи жалоб - и это только официальная часть
С января по май 2026 года в Офис омбудсмена поступило более трех тысяч жалоб на действия военнослужащих территориальных центров комплектования.
Лубинец объясняет: в это число входят исключительно прямые обращения граждан. Нарушения, выявленные самим офисом - из СМИ, соцсетей и свидетельств людей, которые юридически не могут обратиться лично - в статистику не попадают.
"То есть эту цифру можно смело умножать на три, как минимум", - заявил омбудсмен.
Сравнение с 2025 годом
За весь 2025 год офис получил 6127 жалоб. За неполных пять месяцев 2026-го - уже более трех тысяч. То есть темп обращений почти вдвое вырос.
Жалобы касаются преимущественно трех типов нарушений:
- применение физической силы;
- использования балаклав;
- снятия знаков различия во время мобилизационных мероприятий.
Лубинец признает, что в 2023-2024 годах он сознательно не придавал огласке эти нарушения - подавал официальные документы, проводил закрытые совещания с Минобороны и командованием.
"И я считаю, что я совершил ошибку. Потому что я делал сознательно, на мой взгляд, эффективно юридическую свою работу. Я брал документы, их нарабатывал, я их отправлял, требовал в юридическом плане реакции. Мы организовывали кучу закрытых совещаний с представителями Минобороны, командованием Сухопутных войск, правоохранительного сектора. И оказалось, что единственная система, которая может влиять - это публичность", - пояснил он.
По его словам, после серии публичных заявлений при Минобороны создали рабочую группу для решения накопившихся проблем.
Как сообщало РБК-Украина, оспаривать в суде решения ТЦК и выводы ВВК имеет смысл не в каждом случае: сама по себе повестка судебному обжалованию не подлежит, зато реальный результат дает иск относительно порядка прохождения медкомиссии.
Между тем юристы предупреждают: судиться с ТЦК из-за штрафов за необновление данных чаще всего нецелесообразно - даже после выигрыша дела человек получает новую повестку и новое основание попасть в список нарушителей.