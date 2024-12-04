Як зрозуміти, що повістку вручили з порушенням і що робити у такому випадку: поради юриста

Під час дії воєнного стану повістки вручають військовозобов'язаним чоловікам віком від 18 до 60 років. Процедура повинна відповідати встановленим законом нормам, у разі їх порушення чоловіки можуть оскаржити повістку у суді.

РБК-Україна розпитало юриста Дмитра Франчука про те, як зрозуміти, що повістка видана із порушеннями та що робити у такому випадку.

Як зрозуміти, що повістку видали з порушенням

"Порушення при врученні повістки – це серйозний аргумент для її оскарження. Щоб визначити, чи було допущено порушення, зверніть увагу на нижче наведені фактори", – радить експерт.

Вимоги до оформлення повістки:

назва територіального центру комплектування (ТЦК)

ПІБ та підпис керівника ТЦК

місце і час явки

мета виклику (наприклад, медкомісія чи уточнення даних)

дані про військовозобов'язаного

попередження про відповідальність у разі неявки

Способи вручення:

особисто під підпис

через представників місцевих рад, підприємств або організацій

за допомогою пошти. У разі відсутності адресата, повідомлення про це вважається врученням

Порушення при врученні:

повістку не можна вручати без відповідного оформлення або з примушенням

недійсними є повістки, передані на блокпостах чи у транспорті без підтвердження особистих даних

"Якщо повістку заповнили неправильно або вручили неналежним чином, ви маєте право не підписувати її. Якщо вас змушують зробити це під тиском або погрозами, це порушення ваших прав", – наголошує юрист.

Важливо, що поліцейські можуть вручати повістки лише у межах виконання доручень ТЦК з підтвердженням відповідного документа.

Що робити, якщо повістка була вручена з порушенням

Якщо повістку, на думку військовозобов'язаного, видали з порушенням, то потрібно скласти акт про відмову від її отримання або акт про її відсутність. Франчук радить залучати до цього процесу свідків, якщо вони є.

"Варто звернутися до юриста за консультацією. Він допоможе вам правильно оцінити ситуацію, підготувати необхідні документи та визначити стратегію подання позову", – говорить експерт.

Потрібно скласти позовну заяву, у якій чітко зазначити свої вимоги, обґрунтувати їх доказами із посиланнями на відповідні норми закону.

"Позовну заяву необхідно подати до адміністративного суду за місцем проживання відповідача (органу, який вислав повістку)", – каже Франчук.

Які документи можуть знадобитися для подання позову:

копія повістки

докази порушення порядку вручення повістки (свідчення свідків, фотографії, копії листів тощо)

інші документи, які підтверджують вашу позицію

"Якщо суд визнає, що повістка була вручена з порушенням закону, то всі подальші дії на її підставі можуть бути визнані незаконними. Якщо ви проігноруєте порушення при врученні повістки, вас можуть притягнути до відповідальності за неявку", – пояснює юрист.

Для оскарження повістки можна звернутись до вищого органу ТЦК або суду за місцем проживання (фото ілюстративне: Getty Images)

Що показує судова практика щодо оскарження повісток

"Судова практика в Україні щодо оскарження вручення повісток або дій представників ТЦК демонструє кілька важливих прецедентів. У Хмельницькому багатодітному батькові відмовили у відстрочці через нібито недостатню кількість дітей, хоча він мав усі документи. Суд встановив, що ТЦК не врахував законодавчі вимоги та задовольнив скаргу громадянина", – говорить Франчук.

За його словами, також були випадки, коли повістки вручали без підпису керівника ТЦК або чіткої вказівки мети виклику. Такі документи суд визнавав недійсними, оскільки вони не відповідали вимогам закону.

"Судді неодноразово підкреслювали, що вручення повістки у публічних місцях, наприклад, у транспорті чи на блокпостах, без підтвердження особи порушує права громадян. Такі дії можуть кваліфікуватися як незаконні", – додає юрист.

За новими правилами, якщо адресат не отримав повістку особисто, але є позначка в поштовому повідомленні про її відправлення, це може вважатися врученням. Втім, за словами експерта, судова практика в таких справах тільки формується, але вже були рішення на користь громадян, які довели, що не отримали документа.

"У деяких справах суди визнавали дії працівників ТЦК незаконними через примус до отримання повістки або порушення процедури вручення, що підтверджувалося фото- та відеоматеріалами", – зазначає Франчук.