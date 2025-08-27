UA

Цю картоплю з м'ясом хочеться їсти кожен день: усі будуть просити добавки

Рецепт смачної картоплі з м'ясом на шампурі (фото: кадр з відео)
Автор: Тетяна Самарук

Картопля з м’ясом на шампурі - проста й ситна страва, яка чудово підходить для пікніка чи вечері. Поєднання ароматної картоплі та соковитого м’яса робить страву універсальною та зручною у приготуванні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на YouTube-канал українського кухаря Івана Янюка.

Картопля з м’ясом на шампурі: простий рецепт

Інгредієнти:

  • картопля - 1,5 кг 
  • вершкове масло - 100 г
  • паприка копчена - 2 ст.л
  • часник - 7 зубчиків
  • сіль - 1 ч.л
  • мед - 1 ст.л
  • грудинка свиняча - 700 г

За словами автора відео, запікати картоплю можна на мангалі або просто у духовці вдома.

Спосіб приготування

Якщо картопля молода, то шкірку не потрібно знімати. Зробіть ножем невеличкі надрізи на овочах та перекладіть у велику миску.

До масла додайте паприку, натертий на тертці часник, мед, сіль та все ретельно перемішайте. Додайте соус до картоплі.

Соус для приготування картоплі (фото: кадр з відео)

М'ясо або копчений бочок наріжте, покладіть у миску та ретельно перемішайте. Залиште маринуватись на 30 хвилин.

Картоплю та грудинку чергуючи нанизуйте на шампур. Далі у фольгу замотайте кожен шампур окремо. Поставте на мангал готуватись та перевертайте кожні 5 хв.

Приготування картоплі з м'ясом на мангалі (фото: кадр з відео)

Перевірити готовність картоплі можна за допомогою зубочистки. Загальний час приготування - приблизно 25 хв.

В кінці змініть фольгу та ще посмажте картоплю до золотистої скоринки.

Картопля з м'ясом на мангалі (фото: кадр з відео)

 

