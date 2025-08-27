Цю картоплю з м'ясом хочеться їсти кожен день: усі будуть просити добавки

Картопля з м’ясом на шампурі - проста й ситна страва, яка чудово підходить для пікніка чи вечері. Поєднання ароматної картоплі та соковитого м’яса робить страву універсальною та зручною у приготуванні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на YouTube-канал українського кухаря Івана Янюка.
Інгредієнти:
За словами автора відео, запікати картоплю можна на мангалі або просто у духовці вдома.
Спосіб приготування
Якщо картопля молода, то шкірку не потрібно знімати. Зробіть ножем невеличкі надрізи на овочах та перекладіть у велику миску.
До масла додайте паприку, натертий на тертці часник, мед, сіль та все ретельно перемішайте. Додайте соус до картоплі.
М'ясо або копчений бочок наріжте, покладіть у миску та ретельно перемішайте. Залиште маринуватись на 30 хвилин.
Картоплю та грудинку чергуючи нанизуйте на шампур. Далі у фольгу замотайте кожен шампур окремо. Поставте на мангал готуватись та перевертайте кожні 5 хв.
Перевірити готовність картоплі можна за допомогою зубочистки. Загальний час приготування - приблизно 25 хв.
В кінці змініть фольгу та ще посмажте картоплю до золотистої скоринки.
Вас може зацікавити: