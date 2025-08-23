ua en ru
Соковите смажене м'ясо - ідеальний варіант для літньої вечері: буде танути у роті

, Субота 23 серпня 2025 15:03
Соковите смажене м'ясо - ідеальний варіант для літньої вечері: буде танути у роті Рецепт смаженого м'яса на сковороді, яке тане у роті (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Правильне приготування м'яса допоможе зробити його м’яким і воно ніби буде танути у роті. Для цього потрібно дотриматися кількох простих кулінарних правил, що дозволяють зберегти соки всередині продукту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на YouTube-канал українського кухаря Івана Янюка.

Ніжне смажене м'ясо: простий рецепт

Інгредієнти:

  • свиний ошийок - 1 кг
  • часник - 2 зубчики
  • цибуля - 2 шт.
  • паприка - 1,5 ч.л
  • сіль та перець - до смаку
  • соєвий соус - 70 г
  • вода гаряча - 150 мл
  • зелень та цибуля для посипання зверху

Спосіб приготування

Свинину потрібно нарізати приблизними шматочками, як на шашлик. Для маринування покладіть м'ясо у миску, додайте нарізану півкільцями цибулю, дрібно нарізаний часник, паприку, сіль, перець та соєвий соус. Ретельно перемішайте та залиште маринуватись на 1 год.

Після цього на розігріту сковорідку влийте олію. М'ясо відділіть від цибулі і покладіть смажитись. Залиште на 3 хвилини для отримання скоринки і переверніть.

Соковите смажене м'ясо - ідеальний варіант для літньої вечері: буде танути у ротіРецепт смачного смаженого м'яса (фото: кадр з відео)

Коли м'ясо вже з двох боків підсмажилось до скоринки, влийте кип'яток, накрийте кришкою та тушкуйте 15 хв.

Наріжте зелень та цибулю. На тарілку викладіть лаваш, а поверх м'ясо. Притрусіть зверху зеленню і смакуйте.

Соковите смажене м'ясо - ідеальний варіант для літньої вечері: буде танути у ротіРецепт смаженого м'яса (фото: кадр з відео)

