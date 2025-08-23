Соковите смажене м'ясо - ідеальний варіант для літньої вечері: буде танути у роті
Правильне приготування м'яса допоможе зробити його м’яким і воно ніби буде танути у роті. Для цього потрібно дотриматися кількох простих кулінарних правил, що дозволяють зберегти соки всередині продукту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на YouTube-канал українського кухаря Івана Янюка.
Ніжне смажене м'ясо: простий рецепт
Інгредієнти:
- свиний ошийок - 1 кг
- часник - 2 зубчики
- цибуля - 2 шт.
- паприка - 1,5 ч.л
- сіль та перець - до смаку
- соєвий соус - 70 г
- вода гаряча - 150 мл
- зелень та цибуля для посипання зверху
Спосіб приготування
Свинину потрібно нарізати приблизними шматочками, як на шашлик. Для маринування покладіть м'ясо у миску, додайте нарізану півкільцями цибулю, дрібно нарізаний часник, паприку, сіль, перець та соєвий соус. Ретельно перемішайте та залиште маринуватись на 1 год.
Після цього на розігріту сковорідку влийте олію. М'ясо відділіть від цибулі і покладіть смажитись. Залиште на 3 хвилини для отримання скоринки і переверніть.
Рецепт смачного смаженого м'яса (фото: кадр з відео)
Коли м'ясо вже з двох боків підсмажилось до скоринки, влийте кип'яток, накрийте кришкою та тушкуйте 15 хв.
Наріжте зелень та цибулю. На тарілку викладіть лаваш, а поверх м'ясо. Притрусіть зверху зеленню і смакуйте.
Рецепт смаженого м'яса (фото: кадр з відео)
